我国将于明年上半年发射空间站核心舱，未来两年完全建成

IT之家12月26日消息 据央视新闻等，我国计划在 2021 年上半年发射空间站核心舱，之后陆续发射天舟二号货运飞船和神舟十二号载人飞船。未来两年计划通过 11 次密集飞行任务，建成中国独立建造、自主运营的天宫空间站。

中国载人航天工程总设计师、中国工程院院士周建平昨日表示，我国将于明年上半年在海南文昌用长征五号 B 遥二火箭发射空间站核心舱（天和）。

▲ 图源：中国载人航天官网，下同

随着 2017 年空间实验室飞行任务的圆满收官，中国载人航天工程的第三步任务——空间站建造全面展开，力争于 2022 年前后建成空间站。

目前中国载人航天工程全线正在全力备战空间站建造任务，为后续实现空间站长期稳定在轨运营进行准备。到 2024 年，我国空间站有望成为全世界唯一在轨运行的空间站。

IT之家曾报道，中国空间站又称天宫空间站，最终目标是在低地轨道由中国大陆自主建设一个常驻的 60 至 180 吨级的大型空间站，目前已有 17 国 9 个项目入选中国空间站首批科学实验名单。空间站航天员乘组早已选定，每组 3 人，任务周期 3 到 6 个月。

空间站拟按长期载 3 人状态设计，运营阶段每半年由载人飞船实施人员轮换，而初期将采用人员间断访问方式。载人空间站建成后，将成为中国空间科学和新技术研究实验的重要基地，在轨运营 10 年以上。

空间站工程将继续使用已有的神舟飞船、长征 2F 火箭、发射场和着陆场。载人空间站命名为 “天宫”；核心舱命名为 “天和”；实验舱 Ⅰ 命名为 “问天”；实验舱 Ⅱ 命名为 “梦天”；货运飞船命名为 “天舟”。

▲ 搭载天舟一号货运飞船的长征七号遥二运载火箭矗立在发射塔架上

今年 5 月 5 日，长征五号 B 运载火箭在我国文昌航天发射场点火升空，宣示着我国空间站在轨建造任务正式拉开序幕。