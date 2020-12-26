iG 官宣：打野选手 Ning 将休息一段时间，教练 Fly 离队，Reheal 恢复自由人

IT之家12月26日消息 iG 电子竞技俱乐部今日官宣：教练 Fly 离队，辅助 Reheal 恢复自由人，打野选手 Ning 暂且休息一段时间以调整状态，之后将由 XUN 作为首发打野登场。

iG 原文：

【iG 电子竞技俱乐部英雄联盟分部人员调整公告】

KIM SANGCHEOL（ID:fly）教练与 iG 电子竞技俱乐部的合约到期，感谢 fly 教练在执教期间的辛苦付出，衷心祝愿 fly 教练今后一切顺利，前程似锦！

原 iG 电子竞技俱乐部英雄联盟分部辅助选手彭俊杰（ID：Reheal）与 iG 电子竞技俱乐部的合约到期，恢复自由人身份。2019 年春天 Reheal 加入 iG.Y，以细腻的操作和对时局的准确把握，与队友捧起 2019LDL 夏季赛的冠军奖杯。2019 年底，Reheal 由二队提升至一队，在赛场上十分果决，塔下精准预判的锤石令所有人印象深刻。感谢 Reheal 为 iG 做出的贡献，祝福 Reheal 在追梦的道路上一帆风顺，未来有更好的发展。

经过与高振宁（ID:Ning）选手的充分沟通，在尊重选手意愿的基础上，Ning 选手选择离开赛场休息一段时间，调整自我状态，新赛季将由彭立勋（ID:XUN）作为首发打野登场。感谢大家对 iG.LOL 的关注和支持。