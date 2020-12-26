韩国 KSTAR 核聚变装置在 1 亿度下运行 20 秒，打破世界纪录

IT之家12月26日消息 据微博 @环球科学杂志社消息，韩国名为 KSTAR 的超导托卡马克核聚变装置，本月成功在 1 亿度下运行 20 秒，打破了目前的世界纪录。该项目是国际热核聚变实验反应堆（ITER）项目的一部分，负责 KSTAR 的是韩国聚变能源研究所（KFE），近日从韩国基础科学研究所分离出来，成为独立机构。

▲ 图片来自韩国聚变能源研究所，下同

KSTAR 全名 “Korea Superconducting Tokamak Advanced Research”，被称为 “韩国太阳”，该装置此前于 2019 年能够在 1 亿度下运行 8 秒。为了使核聚变发生，需要将聚变燃料放入真空的核聚变装置中，并维持 1 亿摄氏度的等离子体状态，同时使用液氦冷却的超导线圈产生强大的磁场进行约束。但是核聚变产生的高温能够使电磁铁温度升高，难以维持，韩国 KSTAR 采用了特殊的超导电磁铁，才能够长时间约束等离子体。KSTAR 研究中心主任表示，“1 亿度超高温等离子体的长时间运行技术是实现核聚变的核心课题，此次 KSTAR 将超高温等离子体保持 20 秒，是人工核聚变长时间运行的重要转折点。”

IT之家了解到，KSTAR 从去年 8 月开始运行，直至今年 12 月 10 日共进行了 110 次等离子体实验。KSTAR 的最终目标是在 2025 年实现 1 亿度的条件下，使超高温等离子体核聚变连续运行 300 秒。