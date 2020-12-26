联想推出小新新选蓝牙鼠标深色静音版：可调 DPI，亲肤涂层

IT之家12月26日消息 根据微博 @联想小新笔记本今日消息，小新新选蓝牙鼠标推出了全新的深色静音版，外形与此前发布的白色版本类似，唯一区别就是采用了静音微动，按下左右键时不会有声响，方便在图书馆等安静的环境下使用。目前官方尚未公布产品价格。

根据描述，这款鼠标采用了人体工学设计，上表面有着亲肤触感涂层。鼠标按键齐全，与白色版本一样为 5 按键 + 3D 滚轮设计。鼠标搭载原相光学传感器，DPI 调节支持 800/1200/1600 三个档位，间隔不大。鼠标为对称设计，两边有着凹槽方便抓握；顶部弧线圆润，背部较高，能够保证贴合手心避免疲劳。

联想小新无线蓝牙鼠标支持蓝牙 5.0 / 3.0 协议，有效传输距离最大 10 米，最大的特点便是不需要 USB 接收器即可使用，减少对 USB 口的占用。

小新新选蓝牙鼠标底部有着开关按键以及蓝牙对码按钮，光学传感器放置在侧面。IT之家了解到，小型无线鼠标由于内部空间紧凑，采用这种传感器布局是很常见的做法，操作手感也与中置传感器的鼠标略有不同，但是能够很快适应。

该鼠标使用一节 AA 电池供电，支持智能休眠，停止 3 秒进入待机状态；停止 30 秒进入休眠，移动鼠标即可唤醒；停止 30 分钟后进入睡眠状态，按任意键可以唤醒。目前联想小新新选蓝牙鼠标白色版售价仅为 69 元。