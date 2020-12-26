江苏冷链溯源系统即将启用：消费者可通过支付宝、微信小程序扫码查询

IT之家12月26日消息 根据江苏省市场监督管理局通告，为了贯彻落实好进口冷链食品新冠病毒防控的决策部署，加强进口冷链食品监管，结合疫情防控要求，根据国家市场监管总局统一部署，江苏省自 2020 年 12 月 30 日起将启用 “江苏省进口冷链食品追溯系统”（以下简称 “江苏冷链”），以实现对进口冷藏冷冻禽类、畜类、水产品的追溯管理。消费者可以通过小程序进行进口冷藏、冷冻食品的追溯。

目前消费者可以通过手机端支付宝、微信 App 搜索 “江苏冷链”小程序，在购买进口冷链商品时，可以点击 “消费者溯源”按钮打开扫码页面进行查询。消费者查询时不需要进行登录以及实名认证操作，生产经营者需要授权登录并完成实名认证，来进行登记。

根据《通告》内容，江苏省进口冷链食品进口商、生产经营企业、批发市场、商场超市、生鲜电商和餐饮企业等相关单位，均应在 “江苏冷链”小程序以及网页完成主体用户注册。在 12 月 30 日之后，以上生产经营者应如实填写进口冷藏冷冻禽类、畜类、水产品来源及流向等追溯数据。

“江苏冷链”实行首站赋码制，经口岸或者其他省份进入我省的进口冷链食品，进口冷链食品生产经营者需通过 “江苏冷链”进行首站赋码，采集包含上一级进口商名称、原产国、批次、检验检疫、核酸检测结果及消毒证明等主要信息。

对没有完整检疫证明以及 “江苏冷链”追溯电子信息的进口冷藏冷冻食品，进口冷链食品生产经营者应做到不采购、不销售、不使用。

进口冷链食品生产经营者在面向消费者进行销售时，销售区域需相对独立并在醒目位置加贴与所售食品对应的 “江苏冷链”电子追溯码。消费者可通过微信、支付宝扫码查询产品追溯信息。

据IT之家了解，湖北省以及北京市等省市，此前也已经上线各自的冷链追溯平台，同样可以扫码查询。