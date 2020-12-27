“PC 将死”传闻破灭，2020 年全球 PC 销量预期超 3 亿台：上一次还是 2008 年

IT之家12月27日消息 外媒 Winfuture 报道，很多人认为 iPhone、安卓智能手机等将扼杀 PC，这十多年来，似乎是真的，2008 年 PC 销量达到 3 亿台的顶峰，此后慢慢走低，2019 年达到 2.5 亿台左右的低点。

新冠病毒疫情改变了这一切，现在行业分析师预测 2020 年 PC 销量将同比增长 15%，达到 3 亿台左右。

据路透社报道，从一个家庭拥有 1 台 PC 扩大到每个学生和工人都有一台 PC，到政府资助远程教学笔记本电脑的购买，有很多因素在推动其增长。

其结果是大量的 PC 设备出现零部件短缺。

硬件制造商宏碁公司泛美地区总裁 Gregg Prendergast 表示：“整个供应链的紧张程度前所未有。”

IT之家获悉，分析师预计 2021 年的压力会更大，因为公司和家庭用户开始升级他们的旧设备，以利用更现代的功能，如改进的网络摄像头，更好的扬声器和 5G 集成。

PC 制造商戴尔科技公司总裁 Sam Burd 本月表示，行业 “复兴”将很快带来带有人工智能软件的设备，以简化登录和关闭摄像头等任务。

根据研究公司 Canalys 的数据，预计这一推动将使 PC 和平板电脑的装机量从 2019 年的 16.4 亿增加到 2021 年的 17.7 亿。看来，PC 之死的传言被大大夸大了。