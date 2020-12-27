微星发布 Optix G242 电竞显示器：1ms 响应，94.6% DCI-P3 色域

IT之家12月27日消息 微星近日动作频频，进一步扩大其显示器产品规模。昨日，微星发布了 Optix G242 电竞显示器，有着 Esports 标签。这款显示器是 Optix G241 的升级版，采用 23.8 英寸 IPS 面板，144Hz 刷新率，响应时间仅为 1ms。

此款显示器同样为广色域设计，能够覆盖 94.6% DCI-P3 色域。同时可视角度高达 178 度。和旧款不同的是，该显示器有着英伟达 G-Sync 认证，同时增加了游戏模式。开启 G-Sync 后，可以使显卡与显示器刷新率相匹配，消除画面撕裂，获得流畅低延迟的表现。液晶面板的最大亮度 250nit，静态对比度 1000:1，动态对比度高达 100000000:1。

微星 G242 显示器的背部采用了不对称设计，有着大面积拉丝纹路，相比上一代更加有视觉冲击力。显示器背后的小红点为 5 维导航按钮，用来设置菜单，与上一代相同。显示器支架支持 - 5°~20° 的俯仰调整。接口方面，显示器提供一个DP 1.2a 以及两个HDMI 1.4接口，外加一个3.5mm音频插口以及一个 DC 电源插口。

根据描述，这款显示器搭载 Night Vison 夜视模式，能够自动调节游戏中黑暗场景的亮度，不丢失细节。同时内置的游戏模式能够针对 FPS、赛车、RTS、平面设计、电影等不同用途进行优化。显示器经过德国莱茵认证，无频闪、低蓝光，在长时间使用时保护用户的视力。

IT之家了解到，微星 Optix G242 电竞显示器目前尚未正式销售，之前的 G241 显示器目前到手价格 1049 元，仅支持 FreeSync 技术。