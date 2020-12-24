微星发布 RX 6800 XT Gaming X Trio 非公显卡：搭载方形热管技术

IT之家12月24日消息 微星今日在海外视频直播中公布了 Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 非公版显卡，并进行了现场拆解。根据直播中的信息，该系列 6800 XT 与 6900XT 显卡的 PCB 设计不同。尽管微星表示 6900 XT 显卡 PCB 设计还未定稿，但是显卡的设计已经完成，预计相比 6800XT 提供更多的供电接口。

MSI Insider 的负责人证实，这款显卡预计将于明年 2 月正式发售，然而这将取决于代工厂的制造情况。微星员工解释说，因为 2 月份是中国春节假期，显卡有可能推迟到 3 月发货。

这款显卡采用了非公版设计，双 8 pin 供电接口，采用 12+4 相供电设计，PCBA 布局规整。根据描述，显卡的默认频率将比公版显卡更高。由于是非公版，微星在 PCB 上搭载有额外的保险丝，能够在超频情况下保证安全。

微星 Gaming X Trio 系列显卡最大的特点在于其 TRI FROZR 2 散热系统。首先，显卡搭载三个微星自研的 TORX FAN 4.0 散热风扇，叶片之间两两相连，能够产生前所未有的风压。风扇使用双滚珠轴承，保证了使用寿命。

其次，此款显卡采用方形热管工艺，将热管横截面挤压成方形。这样有助于最大限度接触 GPU 表面，提高散热效率。同时，显卡采用了空气流控制技术，能提供更大的散热面积，Wave-curved 2.0 技术能够减少空气扰流，降低噪音。

此外，显卡背板内侧同样有着导热垫，背板外侧覆盖有石墨烯导热涂层，提高散热能力。显卡末端有着额外加固的组件，来防止显卡弯曲。

IT之家了解到，微星 Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 显卡搭载 16GB GDDR6 显存，配备三个 DP 输出接口，一个 HDMI 接口。显卡正面、侧面具备 RGB 灯光，微星 Dragon Center 桌面软件能够调节显卡电压、风扇转速等，方便玩家超频。