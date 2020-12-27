YouTube 发布 2020 年观看最多的游戏：Minecraft 获得冠军

IT之家12月27日消息 YouTube 创作者官方推特账号今日发布了 2020 年观看次数最多的游戏，Minecraft《我的世界》夺得冠军。这款游戏的观看次数超过了 2 千亿次，是第二名的 2 倍多。

与竞争对手 Twitch 和 Facebook 相比，YouTube 既能提供直播，也能够上传视频。从观看人数上看，《我的世界》凭借高度的自定义功能以及多样的玩法，继续保持领先地位。

榜单上第二名是《Roblox》。这款游戏与《我的世界》有些相似，是目前世界上最大的多人在线创作游戏，已经在 iOS、Windows、iPad OS、Xbox 等平台上线，最大同时在线人数达 520 万。

排名第三的游戏是《Garena Free Fire》，这是一款类似于吃鸡的大逃杀游戏，仅限移动端。

第四名是经典的《侠盗猎车手 5》，又名 GTA V。这款游戏不仅有着单机模式，还可以联机游戏，加载诸多 Mod 模块来丰富体验。

排名第五的是近年来大火的《堡垒之夜》。目前在中国由腾讯代理，此前该游戏因为分成纠纷而遭到苹果的下架。

IT之家了解到，2019 年 YouTube 最多观看的游戏榜单冠军为《我的世界》，亚军为《堡垒之夜》；GTA V、Garena Free Fire、Roblox 分别位列第三至第五名。