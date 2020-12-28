复盘 2020： 视频会议令人惊喜，外卖、折叠屏手机遭吐槽

从视频会议到健身应用，好的技术曾帮助我们度过了这艰难的一年。但也有些技术存在问题。

坦率地说，2020 年着实不易。今年，我们比以往任何时候都更加地倾向于使用个人技术，来寻找片刻的平静、保持健康以及与我们关心之人保持联系。

Webex 和 Google Meet 等视频聊天应用已经成为至关重要的工作工具。健身房关门之后，像 Peloton 这样的虚拟健身应用成了居家必备产品。在人们放弃公共交通和共享乘车、转而寻找替代出行方式时，曾经令人失望的电动自动车和电动踏板车迎来了转机。

尽管如此，仍有很多技术让我们失望。

比如亚马逊的一些工具，比如监控摄像头 Ring。事实证明，监控摄像头 Ring 给人感觉不是有用，而是诡异。暗中加价的外卖配送应用继续推高外卖订单的价格。配有可折叠屏幕的新型智能手机纯粹是噱头。最后，至少到目前为止，下一代蜂窝技术 5G，并不如之前铺天盖地的报道所说的那样，可以带来令人难以置信的高速上网体验。

下面，让我们来逐一讨论 2020 年度令人满意和令人失望的科技。

令人惊喜的科技

视频会议

“现在能听到说说话吗？”

在疫情之前，我们大多数人都不大愿意通过视频电话来参加会议。视频和音频的质量总是十分粗糙，还有延迟，而且很多人在不发言的时候也不知道要将自己的麦克风静音。

接着，在疫情初期，Zoom 名声大噪，原因有好有坏。许多人渴望与朋友和同事保持联系，于是订阅了该视频会议服务，把办公室会议、课堂、聚会时光以及瑜伽课程等都搬到了线上。但是，随着 Zoom 的迅速普及，我们也注意到该应用存在许多安全漏洞，导致恶意人士未经授权闯入他人的视频会议，散播不当内容等等。

Zoom 的失败带来了一线生机：人们需要更好的替代产品。

在过去一年中，许多视频会议应用都得到了显著改善。谷歌对 Google Meet 做了重大升级，可以允许数百人同时参加视频会议；微软和思科也正在全面改革他们各自的视频聊天产品 Teams 和 Webex。仍在接受审查的 Zoom 也修复了部分安全问题。

照这个趋势，即便未来恢复正常，我们中许多人仍会继续使用视频会议来完成多数工作。

健身科技

虽然 Fitbits 和 Apple Watch 等可穿戴设备已经流行多年，但这些设备的很多应用仍处于初级阶段。步数统计愈发无聊。用可穿戴设备跟踪睡眠数据，不仅不够准确，还会加剧你的焦虑感，使你彻夜难眠。新款 Apple Watch 上的血氧监测功能到底有没有用，也有待观察。

但是，随着健身房悉数关门，我们只能想办法在家中健身。

Peloton 原本以出售昂贵的健身自行车和跑步机而闻名。疫情期间，Peloton 也受到了广泛关注。Peloton 提供的指导性健身视频，无需 Peloton 硬件支持，并且视频制作精良，可以替代真实的教练。苹果在本月发布了类似的产品：Fitness+，一个专属于 Apple Watch 用户的订阅服务。Fitness + 上的健身视频与 Peloton 的一样，制作精良。

今年标志着健康技术的转折点：市场上有越来越多可以帮助我们真正保持健康的产品。

两轮电动车

图：Ride1Up 电动自行车（右）和 VanMoof 自行车（左）

2020 年之前，电动踏板车时常不招待见。诸如 Bird 之类的科技公司在城市道路上投放大量电动踏板车，人们可以通过应用方便地租用这些设备。但是各个城市尚未出台管理这些两轮交通工具的法规。结果，很多人随意骑车，又将踏板车非法停在路边，危及行人和残疾人士。

今年，情况发生了变化。某些地方，如加州和纽约州，如今已制定了法规，确保电动踏板车可以安全上路。疫情期间，在政府官员一再劝说通勤人员减少公共交通的乘坐之后，电动自行车和电动踏板车迎来转机。许多人发现，两轮电动车骑起来也是一种乐趣，而且还环保。更重要的是，它们可以让大家远离汽车。

唯一的不足是，高品质电动自行车供不应求。如果你能在路边找到一辆，那你绝对是交了好运。

尚待改进的科技

令人毛骨悚然的亚马逊小工具

你或许会觉得，一架人工智能无人机在你家周围徘徊拍摄视频，这样的场景只会出现在奥威尔式的科幻电影中。但亚马逊还真推出了这样一款产品，还大肆宣传产品的理念。技术本身未必不好，但总归少了些人情味。

据悉，该无人机或要等到 2021 年才会上市。但是我们可以从亚马逊的一些小工具中一窥新产品的诡异之处。最有名的当属亚马逊旗下公司 Ring 推出的监控摄像头。Ring 摄像头还包括连接互联网的门铃。这款产品已经因为数起丑闻备受批评。比如在一件丑闻中，四名亚马逊员工不当观看消费者的监控视频。

最近，亚马逊又发布了一款健身手环 “Halo”，将令人毛骨悚然之水平提升到新的高度。Halo 内置了一个微型麦克风，可以监听你的对话，然后告诉你，对方会如何感知你的情绪。（以作者为例，当他在和妻子讨论，这个产品的创意有多糟糕时，Halo 反馈说，他的言语间充满反感和不满。）Halo 还带有一个应用，可以拍摄未穿上衣的照片，评估你的体脂水平。这个功能，似乎对健身并没有多少积极的帮助。

亚马逊曾经也推出过好产品。Kindle 仍旧是阅读电子书的最佳产品。让我们期待，亚马逊的新产品只是一项短暂的实验，而不会成为长久的趋势。

外卖配送应用

一方面，Uber Eats、DoorDash 和 Postmates 这些外卖配送应用使用起来十分方便。尤其在疫情期间，我们更是离不开这些外卖配送应用。但另一方面，许多外卖配送应用的隐藏服务费令人诧异。

在今年的一项分析中，我们发现，大多数外卖配送应用试图将服务费和税费组合到一个订单项中，来掩盖提价行为。另外，应用内的菜品价格也比餐厅的实际价格更高。最夸张的情况下，Uber Eats 下单的两个三明治价格高达 25.25 美元，比餐厅购买的价格高出 91%。

最终，传统的订餐方式才是最好的方式：拿起电话直接致电餐厅。

可折叠手机

今年，三星、摩托罗拉和华为等手机制造商均推出了所谓的可折叠智能手机。这些设备可以折叠或展开，以减少或增加屏幕尺寸。

如果想尝鲜，你得先权衡一下：设备价格高达 1300 美元，但屏幕技术不够成熟，用来折叠屏幕的铰链时间久了会断开。渐渐地，可折叠手机用起来也很麻烦：在使用之前，你需要先展开手机，然后扫描指纹或面部解锁设备。

实际上，可折叠手机更像是新瓶装旧酒。它们的功能与上世纪九十年代和二十一世纪初的翻盖手机多有相似。不过，有人说过希望翻盖手机重出江湖吗？似乎并没有。

5G 网络

5G 网络速度超快，这话可能大家都听说过。因为手机运营商早早地投资数百万美元用来推广下一代无线技术。

但不幸的是，5G 的现实情况更为复杂。5G 网络的速度的确比上一代的 4G 网络速度更快，但 5G 本身涉及较多问题。

首先，5G 网络主要分为两个版本。第一个版本，速度极快，可以在几秒钟内下载一部电影；而另一个版本，只是比 4G 快一点而已。

过去两年中，AT&T 和 Verizon 等手机运营商一直在夸耀 5G 的高速度。但是，在 5G 技术的局限性方面，他们所言甚少。高速的 5G 版本传输距离短，并且穿透力弱。因此，在可预见的未来，我们只能在公园等户外区域可以体验到高速的 5G 网络，而在办公室或家里则不太可能。

就目前而言，我们在美国大部分地区可以使用的将是更为普通的 5G 版本。根据测试，目前的 5G 速度最快时，是 4G 的两倍。大多数时候，5G 与 4G 的速度不相上下，有时甚至更慢。

新的蜂窝网络技术总是需要时间才能慢慢成熟。但是手机运营商早早地夸大其词。让我们期待，2021 年，5G 网络会更快。