小米 11 预热：“这是一段只有立体声手机才能听懂的音频”

IT之家12月26日消息 小米 11 将于 12 月 28 日发布，目前已知小米 11 定位全新高端之作。小米今日表示，小米 11 系列机型将与专业音频品牌哈曼卡顿合作，其标志词“Harman Kardon”也将铭刻在小米 11 机身上。

今日下午，小米创办人，董事长兼CEO雷军和小米集团副总裁常程等人再次为该机做预热宣传，预示该机将支持立体声音频播放。结合上午预热内容推测该机或将搭载多个立体声扬声器。

值得一提的是，小米在今日的预热海报中表示小米 11 将带来高端音频新突破。从图中看小米 11 的扬声器孔径处做了特殊的设计，有两个圆形开口和五个椭圆形开口，并且采用了 CNC 钻切工艺。

IT之家了解到，哈曼卡顿为哈曼国际工业旗下的部门，成立于 1953 年，目前归属于三星旗下。

屏幕方面，小米 11 搭载小米手机有史以来最顶级的屏幕，首发新一代大猩猩玻璃。小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

相机方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。

配置方面，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 内存，运行安卓 11。

其他方面，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充。