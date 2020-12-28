消息称特斯拉在内华达州工厂制造测试电动卡车，配更高密度 2170 锂电池

据国外媒体报道，业内人士称电动汽车制造商特斯拉正在位于美国内华达州的超级工厂制造四辆全新的特斯拉电动卡车 Tesla Semi。据报道，这四辆新电动卡车均配备更高密度的 2170 锂电池，将用于道路行驶、耐久性和寒冷天气测试。

最近，电动汽车行内人士 @Carsonight 分享了关于特斯拉电动卡车 Tesla Semi 的最新进展，其向来对内华达州超级工厂的活动非常熟悉。据其援引一位未透露姓名的消息人士透露，新款特斯拉电动卡车将配备三个 2170 锂电池组。据报道，其中两辆车将用于道路测试，一辆用于耐久性测试，另一辆将被送往阿拉斯加进行寒冷天气下的行驶测试。

毫不奇怪的是，使用更高密度 2170 锂电池的新型特斯拉电动卡车会引发了电动汽车界的强烈反应，特别是考虑到这家电动汽车制造商已经宣布旗下电动汽车将转而采用 4680 锂电池的时候。毕竟， Tesla Semi 是特斯拉最雄心勃勃的项目之一，因此该公司将其最好的电池技术用于这款卡车具有特殊意义。

目前特斯拉的无极耳 4680 电池设计能够与该公司的结构电池组无缝对接。但这种将电池作为结构部件的设计，目前在 Tesla Semi 这种重型卡车上实现可能相当具有挑战性。值得注意的是，特斯拉仅在内华达州的超级工厂生产 2170 锂电池，而该公司的 4680 型电池仅在位于美国加州弗里蒙特的工厂生产。

当然，特斯拉的车型也会在上市后不断改进。即使特斯拉未来会推出搭载 2170 锂电池的电动卡车，但在此之前肯定会先采用 4680 锂电池和相应的结构电池组。