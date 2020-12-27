马斯克：今年特斯拉仍能实现 50 万辆的交付目标

据外媒报道，在发给员工的最新电子邮件中，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，该公司仍然可以实现 2020 年交付 50 万辆电动汽车的目标，但所有人需要 “全力以赴”。

特斯拉的年终交付行动即将结束，该公司的目标是在第四季度交付创纪录数量的电动汽车，以便在 2020 年实现 50 万辆交付目标。为了实现这个里程碑，特斯拉本季度必须交付超过 18.1 万辆汽车，比该公司上个季度刚刚创下的季度交付纪录高出 4 万多辆。

本月早些时候，马斯克曾告诉特斯拉员工，他们看到本季度实现上述目标的需求强劲，但需要竭尽所能增加产量。现在，距离 2020 年结束只剩下几天时间，马斯克再次给特斯拉员工发邮件加以鼓励。

在这封电子邮件中，马斯克似乎相信预期目标仍然可以实现，他激励员工团结起来，证明怀疑者是错的。

他写道：“请全力以赴实现这一目标，整个公司都需要团结在一起以实现这个伟大的里程碑。就在两年前，所有批评人士还说，我们永远不会实现 2020 年交付 50 万辆汽车的目标，他们称这是‘不可能的’。管他们呢，我们干就完了！”

马斯克要求员工在生产结束时提供帮助，以便在季度末向客户提供更多汽车。他写道：“在生产结束时，我们将感谢员工提供的特别帮助，以确保现在制造的汽车能够立即交付，而不需要对 PDI 进行任何进一步的改进，因为我们根本没有足够的时间这样做。”

“PDI”很可能指的是 “交货前检验”。在本季度只剩下几天的情况下，特斯拉不能指望提高检查效率，而是希望用更多的人手增加产能和交付。

特斯拉美国弗里蒙特工厂和上海工厂生产的汽车需要迅速从生产线上转给最终客户，才能被计入第四季度的交付数据中。

以下是马斯克电子邮件全文：