特斯拉股价暴涨带火一群电动汽车创企，但拜腾 FF 除外

美国当地时间周二，加州电动汽车初创公司 Canoo 在纳斯达克证券交易所上市，标志着这家成立三年的企业实现了新的里程碑。上周，电动汽车初创企业小鹏汽车开始在欧洲交付新车，而就在几个月前，该公司在美国成功进行了 IPO。

短期内，这两家公司都不会成为所谓的 “特斯拉杀手”。但现在，他们都成功实现了电动汽车初创公司最渴望的目标之一，上市。 尽管新冠疫情的冲击导致了严重的经济低迷，但在 2020 年，数十亿美元流入电动汽车领域，提振了小鹏、蔚来、理想、Lordstown Motors、Fisker 以及 Nikola 等公司。

虽然并不是所有受益的创企都生存了下来，但投资者对电动汽车领域的兴趣激增，再加上今年特斯拉股价暴涨，无疑帮助这个领域的许多公司吸引了大量资金，最终让他们跨过 PPT 推介和投资者路演，开始证明自己的潜在价值。

小鹏和蔚来就是其中的佼佼者，它们在 11 月分别交付了 4224 辆和 5291 辆汽车。上周，小鹏在挪威推出首批出口电动汽车，它实现了许多同行都在追求的事情，即向新市场扩张。此外，小鹏刚刚完成 22 亿美元的筹资。

蔚来在 2019 年放弃了自己建厂的计划，转而决定继续向代工制造厂商付费制造电动汽车。专注于中国市场的咨询集团 Zozo Go 负责人迈克尔 · 邓恩 (Michael Dunne)表示，虽然蔚来需要支付费用给其电动汽车制造合作伙伴，但这也意味着其不必承担扩建和运营工厂的巨额成本。在 2019 年和 2020 年资金非常紧张的情况下，这一点至关重要。现在，蔚来是仅次于特斯拉的第二大电动汽车公司，刚刚又筹集了 26 亿美元。

Greenpower 今年进行了传统的首次公开募股，募集约 4000 万美元。该公司首席执行官弗雷泽 · 阿特金森 (Fraser Atkinson)表示，GreenPower 本可以进行特殊目的收购公司 (SPAC)合并上市，这可能会吸引更多资金。但他更担心无法有效利用这些资金。

电动汽车创企的上市紧迫性，在很大程度上受到特斯拉引发的 “淘金热”推动，该公司股价在 2020 年飙升了六倍多。Canoo 通过 SPAC 合并上市，这种上市方式实质上缩短了典型的 IPO 过程。理论上，随着 Canoo 试图在未来几年将其电动送货汽车推向市场，该公司将更容易地筹集到更多资金。

Canoo 上市并非特例。两年前刚刚成立的 Lordstown Motors 今年通过与 SPAC 合并上市，目标是在 2021 年发布电动皮卡。电动汽车公司 Fisker、电动公交车公司 Arrival、充电公司 ChargePoint 等也在做同样的事情。

不过，电动汽车领域的其他参与者表现不尽人意。拜腾公司自称是 “全球汽车制造商”，在欧洲销售汽车曾是其明确目标，并在德国和美国设有办事处。但其现在几乎关闭了北美业务，在 2020 年裁员数百人，失去了首席执行官，并可能将合并中国业务。

早在 2015 年，法拉第未来就曾计划上市。在贾跃亭的支持下，该公司的目标是发布技术与性能同样先进的超豪华电动汽车，并像 iPhone 那样颠覆整个市场。法拉第未来还放弃了已经建成的廉价制造设施，转而在内华达州沙漠耗资 10 亿美元建设巨型工厂。然而，这些雄心壮志最终让法拉第未来无法承受其代价。自那以来，该公司始终在努力维持收支平衡。2020 年末，Canoo 已成了上市公司，而法拉第未来的前景依然不明朗。

Nikola 是首批利用 SPAC 合并上市的电动汽车初创公司之一，这笔交易使该公司从 “默默无闻”跃升为 “炙手可热”。但由此引发的审查引起了人们对潜在的自我交易、财务不当和欺诈行为的质疑。自那以后，Nikola 与潜在客户的多笔交易破裂，股价从夏季高点暴跌。