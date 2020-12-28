小米 11 发布：售价 3999 元起，全球首发骁龙 888+2K 120Hz 屏

IT之家 12 月 28 日消息 今晚小米召开了小米 11 新品发布，正式发布了小米 11 系列旗舰新机，售价依旧是 3999 元起。

设计方面，小米 11 设计语言全面升级，厚度仅 8.06mm，重量仅 196g，采用全新的相机排布设计，提供 5 款配色，三款玻璃后壳（AG 磨砂工艺，黑、白、蓝）、两款素皮后壳（烟紫、卡其）。此外，相机模组玻璃盖板采用一体式玻璃 CNC 加工，手机正面采用隐藏式听筒，在屏幕边缘采用微缝式出音孔设计，按键边缘均进行喷砂处理。

屏幕方面，小米 11 屏幕号称 “全行业最贵”，也是小米史上最顶级屏幕，获 DisplayMate A + 顶级评价，刷新 DisplayMate 13 项新纪录。采用6.81英寸 2K 超高分辨率四曲面 AMOLED 柔性屏，E4 最新材料，峰值亮度 1500nit，支持 8192 级亮度调节，搭载硬件级防误触传感器，采用最新一代大猩猩玻璃 Victus，抗摔提升 1.5 倍，防磨提升 2 倍。

小米 11 采用立体声双扬声器，与「哈曼卡顿」联合打造手机立体音效，配合 3D 震感，可给你临场作战体验。此外，新机蓝牙也有所升级，支持蓝牙音频共享，同时连接两个蓝牙设备。

性能方面，小米 11 全球首发搭载骁龙 888，搭载最强大核 Cortex X1，GPU 性能提升 35%，AI 引擎算力高达 26TOPS，采用 LPDDR5 内存，6400Mbps 满血释放。小米 11 搭载 4600mAh 电池，支持 55W 有线疾速闪充，45min 充满 100%；50W 无线疾速闪充，53min 充满 100%，支持 10W 无线反充。

散热方面，小米 11 采用 VC 液冷立体散热系统，大面积 VC 均热板覆盖主要发热区域，并内置全新的超薄气凝胶热阻断材料，可以避免局部瞬间发热传到至手机表面。

小米 11 后置三摄，1 亿像素电影相机 + 全新 500 万像素 50mm 长焦微距相机 + 1300 万像素 123° 超广角相机。拍视频升级，支持拍摄 8K 分辨率视频，支持数字王国首席调色师 David，内置 8 款电影滤镜；智慧影像升级，全新魔法换天、魔法分身视频版、时间静止等。手机前置镜头为2000万像素，支持大广角全景合影模式。

小米 11 还搭载了 Wi-Fi 6 增强版，相较小米 10 从 80MHz 频宽升级至 160MHz，同时编码也由 1024QAM 升级至 4096QAM，单位信息密度更高，发布会上也同时发布了小米 WiFi 6 增强版路由器 AX6000。

小米11还采用X轴线性马达，支持多功能NFC和红外遥控。

IT之家了解到，售价方面，小米 11 手机 8+128GB 版售价 3999 元，8+256GB 版售价 4299 元，12+256GB 版售价 4699 元，今晚 10 点开启预售，1 月 1 日首卖，值得一提的是，上述价格是标准版的售价，不含充电器，含充电器的套装版售价也是同样的售价，雷军呼吁已经有充电器的用户为了环境考虑能够主动选择标准版。