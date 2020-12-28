小米路由器 AX6000 发布，为小米 11 带来 3.5Gbps 级 WiFi 速率

IT之家 12 月 28 日消息 在 2020 年 12 月 28 日的小米 11 新品发布会上，小米发布了首款支持 “WiFi6 增强版”技术的高端新品路由器：小米路由器 AX6000。

小米路由器 AX6000 拥有 6000 兆级的无线速率，为目前小米路由器系列中速率最高。它采用新一代 “WiFi6 增强版”技术，能支持 4×4 160MHz 高频宽，相比 80MHz 带来 “网速快 1 倍”的全新体验。同时，它也全球首发支持 4K QAM 技术，传输数据密度更高，能让网速再提升 20%。

此外，小米路由器 AX6000 还配备了一个 2500 兆全速网口、6 路独立信号放大器，支持小米 Mesh 组网、小米畅快连、小米设备专属加速等，并同时支持腾讯、网易两款游戏加速器，赠送价值约 180 元的游戏加速会员。

小米路由器 AX6000 将于 12 月 28 日晚上 8:30 开启预约，1 月 8 日上午 10:00 全渠道开售，配置大幅升级，正式零售价为 599 元。

6000 兆极速升级，速率更高的 WiFi6 增强版

WiFi6 作为新一代的 WiFi 标准，相比上一代 WiFi5 在传输速率、信号覆盖和数据延迟上都有大幅提升。尤其在多设备同时连接场景下，有了 MU-MIMO 和 OFDMA 技术的加持，不仅可以提高每台设备的最大速度，还能在同一时间内给多台设备传输数据，速度更快、延迟更低。

小米路由器 AX6000 所采用的 WiFi6 增强版、4K QAM 以及 2500 兆全速网口等技术和配置，使其能带来不同于以往 WiFi6 路由器的极速体验。首先，WiFi6 增强版技术进一步支持了 4×4 160MHz 高频宽，能使小米 11 等支持该频段的终端设备的网速，相比于目前主流的 WiFi6 4×4 80MHz 频宽再次提升一倍，多设备在线也能同时享受 160MHz 带来的高速率。

其次，小米路由器 AX6000 还全球首发支持迄今最先进的 4K QAM 高速传输技术，它可以进一步压缩数据密度，让同一时间内传输的数据量相比于上一代 1024 QAM 增多 20%。用小米路由器 AX6000 搭配小米 11 等支持 4K QAM 的设备，网速可再加速一级。

在硬件端口方面，小米路由器 AX6000 则配备了 2500 兆全速网口。当前家庭宽带已有超越千兆的趋势，而相比于传统路由器的千兆网口，2500 兆网口更能用户满足未来几年的宽带升级需求。同时，该网口也支持 WAN/LAN 切换，使用 LAN 口模式时，组合 NAS 高速家庭私有云盘，配合高速率 WiFi6 网络可流畅播放高清视频。

一台覆盖大三居，全屋畅享 WiFi6

不仅拥有更快的网速，小米路由器 AX6000 在信号覆盖和稳定性上的表现也十分优异。通过 6 路独立信号放大器和小米 Mesh 组网，能应对各种复杂户型，做到全屋覆盖无死角，而来自高通的路由器专用芯片能够提供更稳定的网络环境。

小米路由器 AX6000 内置的 6 路独立信号放大器能有效地增强信号发射功率，提高信号接收灵敏度。使路由器的信号穿墙效果更好，覆盖更广，用一台路由器也能轻松覆盖大三居格局的户型，做到每个房间都有良好的信号。

面对多层户型，小米路由器 AX6000 支持小米 Mesh 组网，轻松搞定各种超大户型和上下多层等户型，设备可以自动在多台路由器之间无缝漫游，边走边玩不卡顿。

智能家居免密配网，豪华双重游戏加速

作为智能家居的网络中枢，小米路由器 AX6000 也能带来小米 AIoT 生态独有的便捷体验。小米路由器 AX6000 搭载了 512MB 大内存，支持 248 台设备同时接入。独立 AIoT 天线和小米畅快连技术加持，使用户打开米家 APP，点击右上角 “+”即可自动发现身边未配网的小米智能设备，无需输入密码，一键就能配置入网。在路由器修改 WiFi 密码后，也会把新的密码同步给所有支持小米畅快连功能的小米智能设备，设备使用新密码自动连接路由器，无需逐个重置配网。

面对游戏玩家的使用场景，小米路由器 AX6000 同时支持腾讯、网易两款游戏加速器，分别赠送 108 天和 90 天高级会员，主机、掌机、PC、手机等多端游戏全面覆盖，双重加速保障。国服手游专属电竞模式，享受电竞级超低延时。外服全球节点覆盖，专有 IDC 机房稳定加速，PK 对战快人一步。此外，小米路由器 AX6000 还能智能识别小米 / Redmi 手机，在游戏场景下开启专属加速通道，显著降低游戏的延迟和卡顿。

IT之家了解到，小米路由器 AX6000 将于 12 月 28 日晚上 8:30 开启预约，1 月 8 日上午 10:00 全渠道开售，正式零售价为 599 元。