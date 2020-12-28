同样是 3999 元起，小米 11 配置对比小米 10

IT之家 12 月 28 日消息 今晚小米正式发布了小米 11 新机，全球首发骁龙 888 处理器，售价跟小米 10 一样同样是 3999 元起，并未涨价。

在发布会上，小米创始人兼 CEO 雷军多次强调小米 11 成本增加了不少，除了首发的骁龙 888 外，雷军还称小米 11 的 2K、120Hz 四全面 AMOLED 屏幕 “可能是全行业最贵的屏幕”。

在揭晓小米 11 的售价之前，雷军在发布会还通过一张幻灯片专门对比了小米 11 和小米 10 的配置差别，如下：

IT之家了解到，相比小米 10，小米 11 首先在处理器方面从骁龙 865 升级到了骁龙 888，屏幕则从 6.67 英寸 FHD+、90Hz 刷新率 + 180Hz 触控采样率屏幕升级到了 6.81 英寸 2K 120Hz 刷新率 + 480Hz 触控采样率屏幕。电池和快充方面，小米 11 的 4600mAh 电池容量虽然有所下降，但快充从 30W 有线快充、30W 无线快充升级到了 55W 超级快充、50W 无线闪充。

其它方面，小米还在长焦镜头、夜景视频、立体声双扬声器、超大杯的横向线性马达等方面进行了升级。

售价方面，小米 11 不含充电器的标准版和包含充电器的套装版售价相同，8+128GB 售价 3999 元，8+256GB 售价 4299，12+256GB 售价 4699 元，将于 1 月 1 日正式开售。