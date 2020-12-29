小米 11 刚发布，还不能休假：雷军 1 月 1 日抖音直播聊新年愿望

IT之家12月29日消息 小米 11 已经于 12 月 28 日正式发布，售价 3999 元起。搭载骁龙 888 、支持计算摄影。还发布了 MIUI 12.5 系统。

此前雷军表示，2021 年，我有 3 个新年愿望。雷军希望休假、关机，喝咖啡；第二个愿望想要学会一门乐器，组建一支乐队。最后一个愿望已经揭晓推出了小米 11 雷军签名版。

今天早上，雷军表示，1 月 1 日晚上 20 点进行抖音直播。

虽然我的愿望是休假，但肯定不是 1 月 1 日。新年第一天要和米粉朋友一起聊聊新年愿望，1 月 1 日 20:00，来抖音的小米直播间，不见不散。

小米 11 雷军签名版，采用了立体纹理玻璃后盖，并且拥有专门设计的包装盒。拥有独特机身设计，采用小米首创玻璃表面热压纹理工艺，在光线下呈现出蓝紫色的流转，机身左下角还印有金色雷军签名。外包装盒面采用视高迪水晶工艺，波峰状立体幻彩肌理，凹凸有致炫彩斑斓。

配置方面，小米 11 雷军签名版和普通版一致，小米 11 雷军签名版采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。小米 11 首发搭载骁龙 888 处理器，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。

IT之家了解到，售价方面，小米 11 雷军签名版只有 12G+256G 版，价格一样为 4699 元，具体发售时间尚未公布。

普通版售价方面，小米 11 不含充电器的标准版和包含充电器的套装版售价相同，8+128GB 售价 3999 元，8+256GB 售价 4299，12+256GB 售价 4699 元，将于 1 月 1 日正式开售。