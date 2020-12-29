MIUI 12.5 内测版推送：小米 10/Pro 等首批升级，全新光锥动效，MIUI+ 手机电脑协作（附详细更新内容）

IT之家 12 月 29 日消息 在小米 11 手机发布会上，小米正式发布了 MIUI 12.5 大版本系统更新。现在 MIUI 12.5 面向小米 10/Pro 等机型推送。

首批升级测试机型包括小米 10、小米 9 SE、小米 9、Redmi K20 Pro、小米 CC9e、Redmi Note 7、Redmi Note 7 Pro、小米 10 Pro、Redmi K30 Pro、Redmi K30 5G、Redmi K30i 5G、小米 10 青春版、Redmi K30、小米 CC9 Pro、Redmi K20、Redmi K30S 至尊纪念版、小米10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版、Redmi 10X 5G、Redmi 10X Pro、Redmi Note 9。

IT之家获悉，MIUI 12 20.12.25 内测版 3.8G，在系统方面支持安卓手势Turbo，极速响应；算力升级，不同手机更流畅；带来了系统动画设计，全新光锥动效架构；系统声音设计，百种环球生物之声；新增雪山超级壁纸；隐私保护新增剪切板隐私保护，模糊定位，全面启用沙盒机制；笔记新增思维笔记、涂鸦、涂鸦快速绘图；新增MIUI+，手机电脑之间协作无间；自由窗口，下拉小窗，迷你小窗，小窗胶囊等；小米健康新增手机摄像头检测心率；桌面新增应用下载、卸载应用等多种效果动画；支持全能投屏，自适应电视屏幕比例；小米云服务新增密码管家、共享设置位置查找、关机前自动定位等等。

据小米介绍，MIUI 12.5 更轻更快更省。System UI 重写，核心场景内存占用下降 20%。开展剃刀专项，逐个优化系统 App，后台内存占用平均下降 35%，系统应用功耗平均下降 25%。另外，通过全面可卸载专项，将不能卸载桌面图标的 App 最小化。

此外，MIUI 12.5 动效核心技术，MIUI 光锥动效架构更上一层。构建手势专有线程，优先调度手势操作，极速响应。光锥架构算力升级，20 倍渲染力。效果分级优化，官方称可做到不同配置手机都更流畅。

MIUI 12.5 还带来了全新超级壁纸雪山，取材自四川四姑娘山主峰，实时渲染出 24 小时的光影和云雾变化，每次解锁都可看到四姑娘山不同的美。此外，超级壁纸地球新增落地点：希腊沉船湾与意大利刀锋山。另外还有一系列超级壁纸将在明年上半年推出。

MIUI 12.5 新增自然通知音，与全球声音艺术家共同创作。带来南美雨林、 澳大利亚、东非草原、环北极四大生境，更有 120 多种环球生物之声让你随意搭配。新增源自自然元素的全新系统音效，立体环绕声场，所有声音专为双扬声器设计，充分发挥双扬声器特性。

MIUI 12.5 带来了自然触感，在手机上呈现真实触感。提炼现实中的反馈特征，用精细振动呈现自然触感。丰富的瞬态触感库，覆盖全系统。此外，全新的自然触感 × 无障碍功能通过触感设计，让视障人群触摸到信息，将于 2020 年 12 月 30 日线上发布。

隐私方面，MIUI 12.5 带来 4 个新武器。MIUI 12.5 带来了剪切板隐私保护，曝光应用读取剪切板行为，详细记载访问记录，对应用合理的读取，也会在本地智能放行；融合模糊定位，让不需要精准定位的应用仅能获取你的大致位置，新增基于差分隐私技术的融合模糊定位功能，将选择权交还给用户；首家全面启用沙盒机制的安卓系统，MIUI 12.5 启用沙盒机制，独立隔离相册和敏感隐私信息，应用需额外申请访问，支持单独设置应用读取权限细节；浏览器升级隐私保护能力，网页行为记录，自动拦截网页获取敏感信息，拦截网页恶意下载，同时加入上网防追踪。此外小米还表示，小米应用商店每个 App 都将自带隐私说明。

MIUI 12.5 将便签升级为 MIUI 笔记。新增思维笔记，还能一键生成脑图。新增涂鸦功能，为手指涂绘而优化，自动规整图形、连接线条。开启全新速记窗口，享受全局「摘录」。文字、链接、图片、文章，集思广益，自动摘录进笔记里。全新排版系统，以创新动态网格，构建文字秩序之美。

IT之家了解到，MIUI 12.5 还带来了 MIUI+——MIUI 首个 “跨界”作品。现在，在笔记本电脑上也可以使用 MIUI，你可以在电脑上查看手机通知，手机复制文字电脑直接粘贴，手机截图直接在电脑上打开，手机上打开的网页在电脑上接着看。尤其特别的是，文件管理与 MIUI 笔记专为大屏适配界面，在电脑上看起来像 PC 端原生程序一样，而且符合键鼠操作逻辑。

发布计划方面，MIUI 12.5 开发版第一批内测于 2020 年 12 月 28 日进行，公测于 2021 年 1 月中旬开始分批发布，稳定版第一批于 2021 年 4 月底开始发布。