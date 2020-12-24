小米 11 系列全面进军高端，潘九堂：早买早享受，骁龙 888 首发一年前定了

根据小米官方此前公布的消息，全新的小米 11 系列旗舰将于 12 月 28 日正式亮相，该机最大的亮点毫无疑问就是将全球首发高通新一代旗舰处理器骁龙 888，而官方近日更是将货真价实的骁龙 888 芯片做成了邀请函送出，充分显示了其此次充足的备货实力。而除此之外，小米多位高管也纷纷开启了密集爆料模式。比如近日小米产业投资部合伙人潘九堂就疑似暗示该机有可能涨价。

据潘九堂最新发布的信息显示，小米 11 将非常超值，并称 “早买早享受”，因为春节后不知道供应链会不会出啥幺蛾子。值得注意的是，潘九堂最后还特别表示，一般这种芯片平台品牌首发都会提前一年左右定，这也说明未来高端安卓手机市场一定是中国品牌的天下。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 系列将提供小米 11 和小米 11 Pro 至少两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。同时有消息称该系列新机还将在明年推出 “超大杯”版本，并有望首发第三代屏下摄像头技术。此外，该机将全球首发搭载全新的骁龙 888 处理器，首发 LPDDR 5 满血版内存，成为全球首款应用 LPDDR 5 满血版的机型。

据悉，全新的小米 11 系列旗舰将于 12 月 28 日正式发布，首发高通骁龙 888 旗舰处理器，其起售价也有可能进一步上涨。更多详细信息，我们拭目以待。