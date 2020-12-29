雷军：小米股价长达两年低于发行价，是我超级郁闷的事情

IT之家12月29日消息 小米昨日晚间正式发布了新一代的旗舰机型小米 11，首发高通全新 5G 旗舰移动平台骁龙 888。

在发布会上，小米公司创始人、董事长兼 CEO 雷军表示：小米两年多前上市，股价长达两年时间低于发行价，“说实话这说出来都比较丢人，这是我过去两年超级郁闷的事。”

2018 年 7 月 9 日，小米以 “小米集团”名义在香港交易所主板挂牌上市，成为港交所上市制度改革后首家采用不同投票权架构的上市企业。上市首日，小米股价立即跌破 17 港元发行价。2019 年 9 月份，小米股价跌至 8.28 港元 / 股。

IT之家曾报道，今年 7 月 10 日，小米股价回到发行价。之后小米股价一直处于上涨的状态。截至昨日收盘，小米港股报价 31.15 港元，以 2019 年 12 月 27 日的 10.36 港元计算，小米集团这一年涨幅恰好为 200%。

小米 11 全球首发搭载高通骁龙 888 芯片，采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，起售价为 3999 元。此外，小米手机第三季度出货量同比增长 42% 至 4650 万部，市占率达到 13.1%，超越苹果，时隔 6 年重回全球智能手机排行榜前三。这都是促进小米集团市值一路上涨的原因。