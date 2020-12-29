德国 SAP 旗下云软件提供商 Qualtrics 提交 IPO 文件：估值达 144 亿美元

据报道，德国商业软件巨头 SAP 两年前在 Qualtrics IPO 前夕收购了这家云软件供应商。如今，后者周一再次向美国证券交易委员会（SEC）提交了文件，准备作为一家独立公司继续经营。

此次 IPO 每股初始定价区间为 20 至 24 美元，照此计算 Qualtrics 的估值在 120 亿至 144 亿美元之间，高于 SAP 当初支付的 80 亿美元。

Qualtrics 将在纳斯达克交易，股票代码为 “XM”。

Qualtrics 出售的软件可以帮助企业评估客户的使用方式，从而改进产品。瑞安 · 史密斯（Ryan Smith）与他的兄弟和父亲于 2002 年共同创立了该公司，他们家族在 Qualtrics 被 SAP 收购时获得了 40%的股份。刚刚买下 NBA 犹他爵士队的史密斯将继续担任该公司的董事长。Qualtrics 总部位于犹他州普罗沃和西雅图。齐格 · 塞拉芬（Zig Serafin）担任 CEO。

Qualtrics 希望充分利用资本市场对高增长云软件公司的急切渴望，这一板块在疫情爆发之前就很热门，疫情爆发之后，许多远程工作工具和服务开发企业更是备受瞩目。包括 Zoom、Twilio 和 Datadog 在内的至少 10 家订阅软件公司的市值今年增长了一倍以上，而云数据存储供应商 Snowflake 在 9 月 IPO 之后的市值接近 900 亿美元。

SAP 前 CEO 比尔 · 麦克德莫特（Bill McDermott）精心策划了 Qualtrics 交易，后于去年跳槽到 ServiceNow 担任 CEO。在新任 CEO 克里斯汀 · 克莱恩（Christian Klein）的领导下，这家德国软件巨头正在调转方向，朝着与 Salesforce 相反的方向发展。该公司于本月初同意以 277 亿美元的价格收购 Slack，成为有史以来规模最大的一笔交易。

7 月，SAP 宣布分拆 Qualtrics 的计划，同时保留了大部分所有权，这意味着如果股价上涨，该公司便可获得十分可观的利润。此次 IPO 预计最早于 1 月进行，SAP 此后将拥有 80%的流通股。

Qualtrics 在文件中表示，私募股权公司银湖资本将以 5.5 亿美元的价格购买 4%以上的股票，史密斯以 1.2 亿美元的价格购买 1%的股票。银湖资本的伊甘 · 德班（Egon Durban）和 Zoom CFO 凯利 · 斯泰克尔伯格（Kelly Steckelberg）都会加入该公司董事会。

Qualtrics 归属 SAP 旗下的时间虽然不长，但仍然得以继续增长。该公司的收入在 2020 年前三个季度增长了 30%以上，达到 5.5 亿美元，高于去年同期的 4.134 亿美元和 2018 年被收购前的 2.896 亿美元。

招股书显示，该公司今年前 9 个月营业亏损 2.441 亿美元，但其中 2.18 亿美元源于股票补偿。不计该项目，营业亏损从去年同期的 3090 万美元收窄至 2490 万美元。

Qualtrics 拥有约 3370 名全职员工，多于出售给 SAP 之前的 1866 名。史密斯表示，犹他州吸引了许多技术人才，尤其是那些因为新冠疫情搬出湾区的人才。

“我认为我们身处最大的技术浪潮之中，这是当今最大的行业浪潮之一。犹他州正处于浪潮前列。”42 岁的史密斯说，“由于大家蜂拥而至，这里现在已经一房难求。”