英特尔 12 代酷睿 Alder Lake 现身：16 核 24 线程，最高 17.6GHz

IT之家 12 月 29 日消息 英特尔一款 12 代酷睿 Alder Lake 现已现身 Geekbench 数据库，这款大小核架构的处理器被识别为 16 核 24 线程，睿频高达 17.6GHz。

如上图所示，这款 Alder Lake-S 处理器为 16 核 24 线程，三级缓存 30MB，主频 1.38GHz，睿频达到了 17.6GHz。

IT之家曾报道，爆料者 @摩尔定律已死称英特尔 Alder Lake 与已经发布的 LakeField 同属于 HYBRID 混合架构处理器，但是 Alder Lake 加上了 Performance 的前缀，即拥有更高的性能。Alder Lake 的大核将会采用了英特尔下一代的 Golden Cove，小核将采用下一代的 Grace Mont。

Alder Lake 将在 2022 年发布，Alder Lake 系列的 IPC 估计比 Skylake 系列高 35-50%，比 Tiger Lake 高 10-20%。Alder Lake 处理器的核显为配备 32 EU 的 Gen 12 核显。

今天出现的这款可能是一款 12 代酷睿的 i9 产品，它拥有 8 个大核和 8 个小核，小核心没有超线程，于是被识别成为 16 核心 24 线程。