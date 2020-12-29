零跑 C11 明年 1 月 1 日开启预售：配备高通骁龙第三代数字座舱平台

IT之家 12 月 29 日消息 零跑 C11 将于 2021 年 1 月 1 日正式开启预售，零跑 C11 的市场指导价为：豪华版 15.98 万元、尊享版 17.98 万元、性能版 19.98 万元。

IT之家了解到，零跑 C11 的车身尺寸为 4750×1905×1650mm，超长轴距达到 2930mm，NEDC 最大续航里程超过 600km，双电机四驱版百公里加速可达 4 秒级。匹配瓦尔登绿、磁灰、光白等 8 种外观颜色，玄黑、碳灰 + 岩灰、岩灰 + 雾紫 3 种内饰颜色供消费者自由选择。

零跑 C11 采用了智能座舱，配备高通骁龙第三代数字座舱平台，官方称性能相比目前市面最先进车型提升近 3 倍，可满足多系统和多任务的高效处理。通过高清三联屏及独立蓝牙接入与双音区语音交互的主、副驾，打造了 “精装智能双客厅”，提供了互不干扰的沉浸式驾乘体验。同时，零跑 C11 还拥有人脸 ID 自动适配系统、移动 APP 端远程控制等多种功能，为用户提供全方位的智能座舱使用感受。

在智能驾驶层面，零跑 C11 搭载与 Model Y 同级别的 28 颗智能感知硬件，包括 10 个摄像头、12 个超声波雷达、5 个毫米波雷达与 1 个人脸识别摄像头；两颗全自主研发的凌芯 01 智能驾驶芯片，算力达到 8.4Tops，支持接入 12 路摄像头实现 2.5D 的 360° 环视、自动泊车、ADAS 域控制以及近 L3 级别的智能驾驶辅助功能。C11 从芯片级打通整个智能驾驶系统，采用整套具有完全自主知识产权的智能驾驶解决方案。

驾驶方面，零跑 C11 全系配备豪车级前双叉臂、后五连杆独立悬架，通过减轻簧下质量，全面兼顾了舒适性与操控性能。自研新一代海格力斯电驱系统，三合一电驱总成最高效率超过 93.2%，双电机智能四驱版的最大输出功率为 400kW，最大扭矩 720N·m，拥有百公里 4 秒级提速效果；单电机后驱版的最大输出功率 200kW，最大扭矩 360N·m，百公里加速 7.9 秒内。

零跑C11还拥有同级超长的2930mm轴距，车内采用无极变色氛围灯、可配置Hi-Fi级12喇叭DSP数字功放系统，为驾乘带来舒适体验；全座舱Nappa包裹，搭配进口麂皮绒。零跑C11在被动安全方面采用笼式车身和一体式安全座椅的设计，76.2%高强度高钢，其中热成型钢占17.4%；全系标配大陆MK100®ESC High Plus车身稳定控制系统。

零跑C11将于2021年1月1日开启正式预售，通过零跑APP官方商城、零跑汽车官网、零跑汽车小程序即可预订。