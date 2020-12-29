小米 11 正式发布，雷军重新定义高端

2020 年对于小米而言是里程碑式的一年，小米成立十周年，也是小米手机正式冲击高端的第一年。

年初，小米 10 发布。年底，又发布了小米 11。一年两款新机，节奏中看到小米的迫切。作为高通骁龙 888 的全球首发新品，这无形中也为小米高端做了郑重的背书。

11，888，数字的神奇魅力

高不高端？先从这一代产品说起。

小米走到 11 代，赶上高通首个 5 纳米芯片骁龙 888。骁龙这一代产品的命名，没有延用自己传统的数字，而是直接用了 888，很重要的原因之一就是中国厂商。在 5G 时代，中国厂商已经集体崛起，引领全球的手机创新方向。可以说，这是一个行业的风向标。

小米历史上，这并不是第一次首发高通芯片手机，但这一次的意义在于 5G 开局的地位确立，骁龙 888 可以说是 2021 年手机性能的标杆，而小米抢先一个身位站在了标杆的位置上。

高通骁龙 888 作为最新一代旗舰移动平台，有一堆彪悍的参数，通俗讲就是性能更强、功耗更低、AI 更牛。

超级大核首次采用全新划时代的 X1 核心，是 Android 阵营首次真正意义上的超大核心设计，从设计之初就是极致性能的代表，而新一代 A78 则拥有目前最好的持续性能表现，两者加持让骁龙 888 的 CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。性能强、功耗低，意味着手机跑得更快，但是耗电更少。

在发布会上，雷军特别强调了骁龙 888 的 AI 优势。说实话，智能手机走到这一代，只比快不够用了，AI 才是趋势。骁龙 888 采用第六代高通 AI 引擎，内置强劲的 Hexagon 780 融合 AI 加速器，整体 AI 算力高达 26TOPS，上一代是 15 TOPS，一对比就能看到 AI 算力的增长幅度。芯片层具备了更强劲的 AI 算力，这也让小米手机可以带给用户更多创新的体验，比如雷军就提到手机已经进入 “计算摄影”时代，拍照不仅靠硬件，更要靠 AI 算法对图片进行智能处理来提升用户的满意度。

除了骁龙 888 首发，这一代产品最让雷军傲娇的是屏幕：小米手机有史以来最贵柔性 AMOLED 屏，6.81 英寸四曲面 2K 超视网膜屏，像素密度高达 515ppi，配合 120Hz 高刷、前后双感光 8192 级亮度调节、原色屏色准调校，创下专业显示评测机构 DisplayMate 13 项新记录，获封 A + 评级。

一堆参数之后，懂懂从体验上说几个亮点。四曲面设计，采用小微曲形态，这使得手机看上去更轻薄、更时尚，更符合年轻人的审美。专门设计独立传感器防误触，解决了当下曲面屏最大的痛点。采用最坚韧的康宁大猩猩玻璃 Victus，抗摔、抗刮，这是对用户最好的保护。120HZ 高刷、四档自适应，用户在不同的使用场景中会有完全不一样的感受。懂懂说这么多是想表达一个观点，看上去小米堆了一堆参数，实际上都转化为用户每一个体验的细节，一切都是为了更高品质的体验。

当然，这一代机器上，还有很多参数都是领跑全行业的。比如手机影像，小米自从上一代产品开创了 1 亿像素的先河之后，保持持续领先。到小米 11，硬件与 AI 算力的完美配合，使得影像能力再一次突破，用雷军的话说就是：“小米 11 不仅是一台高端旗舰手机，还是一台集超长焦、超广角、长焦微距、超级夜景、智能视频拍摄以及电影级调色滤镜的专业相机。”

关于手机的更多细节懂懂就不在这里一一展开，百闻不如一见，真心建议大家都去小米之家上手体验一下。

死磕技术 + 死磕体验

十年，小米做到了很多别人看来不可能的事，但也非一帆风顺。一路走来，无论是当初创业时小米一炮而红，还是小米遇到低谷徘徊后触底反弹，亦或是今年全力冲击高端，背后都是四个字：死磕技术。其实从小米成立第一天起，雷军就将之定位于一家技术为本的企业。

技术为本，并不容易。因为单点技术的突破并不难，难的是持续、系统性地投入，通过长期积累才能形成全面领先。

在持续不断投入研发、定点攻破硬核技术的前提下，小米的研发也越来越成体系。这其中有两个关键的节点：一是 2019 年 2 月，小米成立技术委员会，进一步强化技术立业，打造一流的技术团队和文化，建立了研发的体制和人才梯队，这是系统性的开始。二是小米实验室全面覆盖，目前小米实验室已遍布全球，仅小米科技园就拥有各类实验室 123 间，其中手机实验室 90 + 间，涵盖 5G、射频、天线、相机、显示光学、音频、可靠性等专业学科。

今天，小米已经有很多可以值得自豪的创新，比如过去的一年，小米所带来的世界顶级 120 倍变焦、双原生 ISO 等影像科技，领跑业界的量产 120W 有线秒充 + 50W 无线秒充，UWB 一指连、80W 无线秒充、第三代屏下相机等重要技术进展都出自巨资打造的小米实验室。

在懂懂看来，更值得小米傲娇的是小米智能工厂，这里面除了贴片机，其它所有设备都是小米自研或是小米投资的公司自研的。今天，不仅小米手机小米造，小米还具备了向行业输入智能制造的能力。把互联网思维用到设备领域，有望大幅度降低智能制造硬件设备等成本，这是小米带给行业的最大的价值。

除了死磕技术，还有更重要的一点是死磕体验。说得形象一些，技术好比参数，冷冰冰，不明觉厉，你很牛，但是似乎与我无关。而体验则是用户实实在在的感受，更有温度，更能与用户产生情感的联系。所有的技术，只有转化为体验才有价值。“体验为上。”雷军在发布会上透露，小米今年整合了软件与体验部，这个部门惟一的 KPI 就是有效提升小米软硬件的用户体验。说白了，就是让所有的技术都变成用户可感知的 “温度”。

比如小米 11 自带心率监测功能，通过屏幕指纹就可以完成监测，这对用户而言是一个非常实用的功能。再比如，WiFi+5G、多个 WiFi 网络之间的无缝切换，这使得用户联网体验又往前迈进了一大步。

小米十年，依然也还算是一家年轻的公司，特别是在这个科技巨头林立的产业，小米十年死磕技术也还不能算是一家全面领先的公司。但在懂懂看来，从技术的角度出发，小米有几个优势：

第一是基因，小米从一开始就确立技术为本的定位，而且在这个行业没有技术根本就走不远。

第二是路径，小米的做法往往都是以用户体验为先，在重点上逐一突破，慢慢再把技术串成线，最后形成网。

第三是生态，小米是最早布局生态的手机厂商，投资了超过 100 家生态链企业，这些企业与小米会有技术共享，大家没有必要重复造轮子，更有利于快速创新和技术积累，形成技术创新飞轮。

反常识？重新定义高端

最后，还是要说一下小米心心念的高端。

小米这些年一直在尝试上探，进入高端市场，在 2020 年雷军显然是加快了这个步伐。在懂懂看来，2020 年也确实是一个关键的转折点。

从内部来看，小米对产品力的偏执，多年持续提升的技术创新能力，这些已经可以在产品上得到体现。此外，2019 年初，从战略上将 Redmi 品牌剥离出独立发展，Redmi 发展非常好，以高性价为小米筑起了防护墙，在中低端市场有着绝对的优势。Redmi 的基本盘稳定，让小米品牌有了上探的空间。

从竞争来看，高端市场小米有两大对手，一是华为，二是苹果。华为因为美国制裁的原因存在一些不确定，而苹果则在 5G 的节奏上有些落后。所以从外部竞争来看，今年也是小米的一个最佳时机点。

还有一点，就是行业的大趋势。今年 5G 落地年，与 5G 相伴而来的则是 IoT 市场的全面铺开。从 4G 到 5G，本身就酝酿着格局之变，更何况因为 IoT 的启动，竞争从单一产品向全生态的对抗过渡。小米在 IoT 上布局早，今天无论是技术积累还是产品数量，都已经领先对手，手机 X AIoT 的乘数效应开始显现，这也有利于帮助小米筑造起一个很高的竞争壁垒。

小米冲击高端开局也算顺利，今年小米 10 系列市场表现很抢眼，长期位列各大电商 5G 旗舰销量榜前列，被誉为 “旗舰机守门员”；小米 10 Pro 荣膺 DXOMARK 影音双冠，并以出众的外放音质霸榜 320 天，至今无人超越；小米 10 至尊纪念版在 DXOMARK 的相机评测中以创纪录的成绩树立顶级旗舰新标准。不论是销量还是口碑，小米 10 系列的三款产品都取得了巨大的成功，助力小米成功站稳高端市场。

从产品上看，小米 10 已经基本站稳高端，小米 11 借骁龙 888 首发之势，可以继续扮演市场领导者的角色。

但是高不高端，还要取决于用户认知，在这一点上小米比较吃亏。小米诞生之日起，就在做一些颠覆认知、反常识的事。比如小米推崇的性价比，在传统认知中性价比就是低端，但是小米的性价比本质上是低利润 + 高品质。其实，米粉作为受益者都非常认同性价比，只是一些杂音把性价比这个词给带偏了。

当今天雷军说高端的时候，其实跟外界理解的高端也有很大不同。

“感动人心、价格厚道的产品。”雷军在小米 11 的发布会上表示，高端的产品并不代表贵，“小米始终认为，产品高端化不等于价格高端化，极致的产品体验才是高端化的根本，要不惜代价地做好产品极致体验。”

所以，小米的高端不是高价手机，小米的高端之路是将高精尖科技最快普及大众市场，让更多的用户受益。

在市场上，关于小米今天是不是高端，还有一些争论。在懂懂看来，产品高端化，这一点毫无疑问。如果说小米重新定义高端，让更多的人理解高端不是高价，而是将极致体验以感动人心的价格普惠用户，这种认知上的改变可能还需要一些时日。