小米 11 抢先上市，消息称小米 11 Pro 将在春节后发布

IT之家 12 月 29 日消息， 小米 11 已经正式发布，售价 3999 元起，搭载骁龙 888 、支持计算摄影等。小米还发布了 MIUI 12.5 系统。另外小米还发布了小米 11 雷军签名版。除此之外，小米 11 Pro 版本并未发布。

据微博博主@数码闲聊站 消息，在春节之前只有小米 11 基础版，小米 11 Pro 版本只能在春节（2 月 12 日）之后发布了。

此前消息称，小米 11 这次备货很有诚意，规划规模是百万级，而且骁龙 888 有独占期，前两个月还会优先供货，春节前唯一大量现货供应的骁龙 888 国产机。

IT之家了解到，小米 11 采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

此外，小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。

其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。