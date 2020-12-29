雷军 “加码”小米 11，这次小米能否冲上高端市场

2020 年，雷军一口气办了三场新品发布会，忙是真的，惊喜也是真的。

年初，雷军喊出 “小米 10 是我们过去十年积累的集大成的作品，同时也开启了小米未来新的十年。”口号，推出了小米 10。

年中，在小米 10 周年之际，雷军公开演讲《一往无前》。上半场，把小米的十年过往浓缩成了五句话，给自己贴上 “重新创业”的标签，动情之处，雷军哽咽，米粉抹泪；下半场，雷军重推小米 10 至尊纪念版、红米 K30 至尊纪念版和小米透明电视。

年末，雷军打破一年一款旗舰机的节奏，将小米 11 推向市场。在新款旗舰机小米 11 发布之前，MIUI 12.5 发布，抛砖引玉，为小米 11 造势。

有意思的是，雷军将小米 10 和小米 11 的起售价都定在了 3999 元，并且一再强调了小米要做高端机的决心。进军高端市场，是雷军一往无前的站点之一。恰逢 2020 年历史机遇，华为芯片断供，三星静默无影，iPhone 下一代产品还排在明年秋季，国内高端机市场留白的背景之下，和 OV 相比，小米则更有希望迈向高端市场。

生逢好时机，雷军一口气发布了两款旗舰机，小米是否真能从此摆脱曾经 “中低端”的标签，在高端市场，开启下一个十年？

进军高端市场

其实早在 2019 年 6 月，雷军在微博上宣布，小米手机产品线初步完成了梳理，小米手机将分为小米和 Redmi 两条线，其中，小米品牌将主打中高端。

但当时的小米，还没有能拿得出真正冲击高端市场的手机。小米 10 被予以厚望，在小米 10 发布会现场，雷军接受媒体采访时就表示，“小米 10 是我们过去十年积累的集大成的作品，同时也开启了小米未来新的十年，而且是小米里程碑式的作品，承载着小米冲击高端手机市场的第一款作品。”

从小米 10 系列的配置上，就能看出雷军的野心。核心配置上，小米 10 系列搭载的骁龙 865 相比去年的骁龙 855 有 25% 的性能提升和 25% 的功耗下降，此外，90Hz 刷新率的双曲面屏、VC 液冷散热、对称式立体声、LPDDR5 内存等高成本的配置上，不难看出，小米 10 系列在践行雷军的野心，“产品走向高端，第一步就是把产品和技术做到专业。”

而在刚刚发布的小米 11 主打轻薄机身，4600 AH 电池容量，2K 超高分辨率四曲面 AMOLED 柔性屏、哈曼卡顿立体声双扬声器等配置都朝向高端机看齐，但最具亮眼的标签还是在前不久刚刚发布的 5nm 的骁龙 888 上，此外，小米 11 的 2K 超高分辨率四曲面 AMOLED 柔性屏也被雷军称为，是小米手机史上最贵的屏，也可能是行业最贵的屏幕。

在小米 10 和小米 10 至尊纪念版的发布会现场，雷军都公布了与竞品的跑分对比。有意思的是，小米 10 系列贯彻小米以往的 “友商”对手，还是以华为 Mate 30 Pro 5G 和 iPhone 11 Pro Max 相提并论。而这一次，在小米 11 的发布会现场，小米在跑分对比阶段只用了一个竞品，iPhone 12 Pro Max，直接将小米 11 对标苹果 12。

在配置上，小米 10 系列和小米 11 都可谓是用尽了行业的 “豪华”阵容，尤其是这一次的小米 11 几乎是一身名牌，高通的骁龙芯片、大猩猩玻璃 Victus 屏幕玻璃、三星 HMX 传感器、哈曼卡顿扬声器等配置，雷军几乎是拿出了最大的诚意冲击高端市场。

而在面对三星、华为空出来的国内市场，小米 10 系列和小米 11 究竟能否成功，仍旧存疑。

雷军的高端机梦能否成真？

从小米 10 全系列旗舰销量已经达到 800 万台的战绩来看，雷军已经一只脚迈进了高端市场的门。

尽管今年上半年受疫情影响小米销量出现短暂下滑，但在三季度除了小米财报透露出多项指标超市场预期之外，更重要的是，在疫情影响下，市场萎靡之时，小米第三季度智能手机出货量超过苹果，逆市增长 42%，重回手机出货量全球第三。

此外，据 Canalys 发布的中国智能手机市场报告显示，三季度中国智能手机市场出货 8300 万台，同比下滑 15%，名列前茅的厂商中，华为、vivo、OPPO 出货量均有所下滑，但小米成为唯一增长的厂商，出货量达到 1050 万台，同比增长 19%。

中金近日发布研报，调整 2021 年全球智能手机份额预测，该行维持全球 2021 年智能机出货量至 15.07 亿部，按年提升 12.1%。在小米集团方面，考虑公司海外布局较为领先，且性能优势明显，看好小米能够占据华为逐步退出的海外中端和部分高端市场份额。因此该行维持小米 2021 年预测 2 亿部，按年增长 51.5%，排全球第三。

在一片利好的数据之下，小米迎来发展机遇。相比于 OV 而言，在华为、三星的空白战场，手机渠道商、经销商等都将目光投向了小米。

但是，相比于华为、三星，苹果而言，小米的缺点仍旧一目了然。

首先，在核心配置上，高端机都有其核心技术所在，华为自研麒麟芯片，三星屏幕设计行业领先，苹果 iOS 系统自成一体。相比而言，小米的屏幕、芯片、相机、扬声器都来自于第三方，名牌加身过后，却缺乏核心技术与之抗衡。

根据 IDC 报告中，华为、苹果在全球的高端机份额分别是 44.1%，44%，二者合计占据 88.1% 的高端机市场份额，尽管小米排名第三，但市场仅有 4%，与苹果、华为相比差距还有 11 倍之大。

此外，尽管在华为退出的欧洲市场，小米高端机销量实现了 800 万台，但是整体来看，小米在全球市场仍然是以中低端机型为主要机型售卖为主。在今年小米 Q3 的财报中，小米手机平均售价为 1022.3 元，尽管比去年的平均售价 1006 元高出 16.3 元，但低价机仍旧是小米的主要标签之一。

在固化的 “中低端机”品牌形象之下，雷军也做了不少努力。从去年开始，雷军便开始强调小米和 Redmi 两条线，将小米品牌形象与 Redmi 分开，摆脱对价格的限制，全力以赴冲刺高端手机市场。

当然，不可否认的是，雷军对极致性价比的追求，是小米的最大优势之一。从千元机到高端机，从 “屌丝机”到 “贵族机”，尽管小米与华为、苹果仍有差距，但一往无前的雷军，或许在下个十年，“重新创业”的阶段，真的会将小米推上高端机的位置。