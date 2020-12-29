小米 11 首发两款限定礼盒：科技版内含雷军亲笔签名版《一往无前》

IT之家 12 月 29 日消息 小米昨晚发布了小米 11 旗舰新机，售价 3999 元起。此外，小米还带来了两款小米 11 限定礼盒，分别是科技版（限量 500 套）和时尚版（限量 1000 套）。

IT之家了解到，科技版内含 “雷军亲笔签名版《一往无前》”和 “米家金属签字笔”，时尚版内含 “野兽派奇妙花卉复古方巾”，两个限定礼盒今日可在天猫小米官方旗舰店参与新品活动限量领取。

回顾一下小米 11 ，该机采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。小米 11 首发搭载骁龙 888 处理器，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。

售价方面，小米 11 不含充电器的标准版和包含充电器的套装版售价相同，8+128GB 售价 3999 元，8+256GB 售价 4299，12+256GB 售价 4699 元，将于 1 月 1 日正式开售。