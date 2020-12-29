淘宝、天猫总裁蒋凡被中止认定杭州高层次人才，人社局：接到举报，认定工作暂停

IT之家 12 月 29 日消息 12 月 23 日，据杭州人社局，淘宝天猫总裁蒋凡被认定为杭州高层次人才，引起网络热议。

现据蓝鲸财经报道，公示发布后，有网友称其投诉蒋凡不符合通知中 “申请人应模范遵守法律法规、道德标准、公序良俗”的要求。12 月 29 日，蓝鲸财经记者联系杭州市劳动保障局信访接待室，工作人员称：“12345 已将收到的投诉反馈给我们，公示当天相关部门就对结果进行讨论，原本是公示期三天后通过，但目前这项工作是中止的，具体结果要等各个单位都研究过。”

杭州市人力资源和社会保障局 12 月 23 日发布了《关于蒋凡被认定为高层次人才的公示》。公示显示，1985 年 8 月出生的蒋凡，其工作单位为淘宝（中国）软件有限公司，经审核，拟认定为 C 类（经授权企业自主认定 C 类人才）高层次人才，现予公示，公示期三天。

IT之家了解到，资料显示，蒋凡，毕业于复旦大学计算机系，友盟创始人，现任淘宝、天猫、阿里妈妈事业群总裁，天猫法定代表人以及董事长兼总经理。

之前，蒋凡因为卷入桃色绯闻，引起热议。2020 年 4 月，阿里巴巴集团公布了蒋凡事件的调查处理结果。管理层提议并得到合伙人委员会批准，即日起取消阿里合伙人身份。