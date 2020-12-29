vivo WATCH 系统升级：30 多项功能更新和优化，松针表带上新

IT之家12月29日消息 今晚，除了vivo X60 和 vivo X60 Pro 两款新机发布之外，vivo WATCH也即将推出全新系统升级，另外官方还带来了2021 SPRING 全新配色表带——松针。

官方表示，vivo WATCH 带来了全新的系统升级，用表盘重构了“时间美学”，与“Jovi智慧生活”打通，并带来近600项视觉与触控优化，以及30多项功能更新和优化。

vivo WATCH 带来 2021 SPRING 全新配色表带——松针，表带采用与 X60系列相同的设计理念，灵感来自于禁得住风雪与严寒的松林。这款表带售价169元。

IT之家了解到，vivo Watch 采用了圆形表盘设计，提供 46mm 和 42mm 两个尺寸。vivo 表示 vivo Watch 的工艺极其复杂，精密陶瓷表圈历时近两个月打造，经由 1400℃烈焰烧结、CNC 加工、抛光、喷涂再抛光等复杂工序，最终呈现亮丽光泽。精钢表体经过数十道工序处理，令精钢材质绽放多重精美，Nappa 真皮表带触感细腻。vivo Watch 还支持 50 米防水，能戴上手表去游泳。

vivo Watch 采用了 AMOLED 高清显示屏、支持息屏时钟全天常亮，内置六大传感器：环境光线传感器、地磁传感器、6 轴加速度传感器&陀螺仪、5 核光学心率血氧传感器、四大卫星定位系统、气压海拔传感器。vivo Watch 支持全天候心率监测和连续血氧饱和度监测，还支持睡眠监测、呼吸训练等。

此外，vivo WATCH 可以跟测你全天的动态卡路里消耗量，通过每日活动目标鼓励你保持更健康的生活习惯。在专业运动中，vivo WATCH 还能提供身体监测和运动指导，在锻炼结束后呈现专业的数据分析和建议。除此之外，vivo WATCH 还能支持独立音乐播放。

vivo WATCH 支持日程与通知提醒：重要日程抬腕就能查看，手机信息通知同步在手表显示；支付出行：刷公交刷地铁刷门禁、购物付款，用手表都能搞定；语音交互：召唤 Jovi 语音，动动嘴就能处理大小事儿。

官方称，在日常典型的使用场景下，vivo WATCH 46mm 款最长续航 18 天，42mm 款最长续航 9 天。