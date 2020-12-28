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vivo X60 Pro 详细参数曝光：48MP 蔡司四摄、厚 7.59mm、重 178 克

2020/12/28 9:27:14 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：问舟
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根据官方最新公布的消息，vivo 将于 12 月 29 日举行新品发布会，正式发布全新的 vivo X60 系列机型，至少包括 vivo X60 和 vivo X60 Pro 两个版本，该机最大的亮点是将首发搭载三星 5nm 旗舰处理器——Exynos 1080。

而随着距离发布会进入最后的倒计时，vivo X60 Pro 详细的规格参数也得以揭晓，数码博主 @数码闲聊站 公布了以下参数图表。

据此前工信部网站公布的信息显示，与此前曝光的信息基本一致，全新的 vivo X60 Pro 将采用的是一块 6.56 英寸 AMOLED 开孔屏幕，分辨率为 1080x2376，前置摄像头开孔位于屏幕顶部中央位置。后置 48MP+13MP+13MP+8MP 的矩阵四摄相机模组，前置则为 32MP 像素镜头。值得注意的是，该机内置 4200mAh 容量电池，但整机厚度仅 7.59mm，重量仅 178g，这在当下所有 5G 旗舰机型中都可以称得上最轻薄的机型。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 vivo X60 系列在外观上将延续上代的 AG 玻璃 + 双层云阶设计，将全球首发与三星联合研发的 Exynos 1080 旗舰级芯片，基于 5nm EUV FinFET 工艺制程打造，相比三星上一代 8nm 工艺来说，功耗降低 30%，性能提升 14%。

除了强悍的性能外，vivo 还首次联合蔡司共同研发用于 X60 系列的蔡司光学镜头，并沿用 vivo X50 系列的第二代微云台技术，不仅可以实现 “X 轴、Y 轴双向运动”，还能实现围绕两轴的转动，从而达到多维度的 “立体防抖”的效果。

据悉，全新的 vivo X60 系列将于 12 月 29 正式发布。更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：vivo

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