Epic 喜加一（13/15）：《巫术纸牌》免费领取，明天是《火炬之光 2》

IT之家12月30日消息 今天的Epic 喜加一游戏是《巫术纸牌》（Solitairica），这是一款融入了RPG和卡牌以及Roguelike元素的游戏，玩家们将扮演勇敢的战士去消灭邪恶的皇帝，拯救世界。

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游戏介绍：

● 全新回合制纸牌游戏战斗系统。

● 组合滑稽而又危险的特点，实时生成的各色敌人。

● 大量物品和成堆魔咒供你组合。无穷技能组合可供尝试！

● 具有挑战性的动态 rogue-like 游戏进程。

● 四种能量供你掌握：攻击（破坏卡片）、防御（护甲和反击）、敏捷（窥探和速攻）以及毅力（治疗和奥术）。

● 在每次旅程当中，收集 Wildstone 来升级卡片，解锁新牌组，来改变你的游玩方式。

● 升级卡片在战斗中发挥强力增益效果。

IT之家了解到，网上流传出的 Epic 15 连喜加一的名单基本确认准确，不出意外的话，明天送的游戏将是《火炬之光2》。