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Epic 喜加一（13/15）：《巫术纸牌》免费领取，明天是《火炬之光 2》

2020/12/30 0:27:10 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家12月30日消息 今天的Epic 喜加一游戏是《巫术纸牌》（Solitairica），这是一款融入了RPG和卡牌以及Roguelike元素的游戏，玩家们将扮演勇敢的战士去消灭邪恶的皇帝，拯救世界。

领取链接：网页链接

游戏介绍：

● 全新回合制纸牌游戏战斗系统。
● 组合滑稽而又危险的特点，实时生成的各色敌人。
● 大量物品和成堆魔咒供你组合。无穷技能组合可供尝试！
● 具有挑战性的动态 rogue-like 游戏进程。
● 四种能量供你掌握：攻击（破坏卡片）、防御（护甲和反击）、敏捷（窥探和速攻）以及毅力（治疗和奥术）。
● 在每次旅程当中，收集 Wildstone 来升级卡片，解锁新牌组，来改变你的游玩方式。
● 升级卡片在战斗中发挥强力增益效果。

IT之家了解到，网上流传出的 Epic 15 连喜加一的名单基本确认准确，不出意外的话，明天送的游戏将是《火炬之光2》。

  1. 《城市：天际线》

  2. 《奇异世界：新鲜可口》

  3. 《漫漫长夜》

  4. 《防御阵型》

  5. 《异形:隔离 》

  6. 《地铁：2033》

  7. 《海岛大亨 5》

  8. 《囚禁》

  9. 《暗黑地牢》

  10. 《波西亚时光》

  11. 《森林暗夜》

  12. 《深海搁浅》

  13. 《巫术纸牌》

  14. 《火炬之光2》

  15. 《侏罗纪世界:进化》

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关键词：Epic喜加一

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