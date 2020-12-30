苹果 AirPods Pro 2 无线耳机两种尺寸型号照片曝光：仍采用 “W2”芯片

IT之家12月30日消息 外媒 macrumors 报道，过去曾准确分享苹果产品计划细节的泄密者 Mr-white 今天在推特上发布了据称将用于 2021 年发布的 AirPods Pro 2 耳机的内部硬件图片。

在照片中，下一代 AirPods Pro 线缆有两种不同的尺寸，Mr-white 认为这表明 AirPods Pro 2 或许可以有两种尺寸。

IT之家报道，来自彭博社消息称，AirPods Pro 2 将采用更紧凑的设计，取消了从底部伸出的短柄。AirPods Pro 2 可能会采用更类似于谷歌和三星等公司耳机的圆润造型，对于这种设计，提供不同的尺寸以更好地贴合耳朵可能是有意义的。

据悉，苹果正在努力将 AirPods 缩小到合适的尺寸，以消除茎部，这也可以解释为什么 Mr-white 分享的硬件设计看起来与当前 AirPods Pro 硬件的尺寸相似。

还有传言称，AirPods Pro 2 将采用全新的无线芯片。Mr-white 表示，新的 AirPods Pro 仍然采用 “W2 芯片”，但目前还不清楚这意味着什么。目前的 AirPods Pro 使用的是 H1 处理器，它的无线芯片确实是第一代 AirPods 中原有的 W1 芯片的继承者，所以这里的 W2 有可能指的是 H1，而表示没有新的无线芯片技术。

Mr-white 过去曾分享过准确的苹果细节，但不一定正确。今年早些时候，Mr-white 分享了据说是为 iPhone 12 系列准备的编织线缆，但最终苹果没有采纳。他还曾说过，苹果正在开发一款黑色的 Apple Pencil，目前还没有出现。不过，他确实分享了早期泄露的苹果 iPhone 12 外壳和显示屏单元，这些都是准确的。

目前还没有消息表明 AirPods Pro 2 升级版本到底什么时候发布，但至少知晓是 2021 年的某个时候推出。