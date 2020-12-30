首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

《赛博朋克 2077》官网上线预告，确认将推出免费 DLC

2020/12/30 8:56:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家12月30日消息 本月早些时候，也就是《赛博朋克 2077》正式发售之前，CDPR 公布了一份发售预告。在这份预告片的结尾处藏了一枚彩蛋。

官方表示，《赛博朋克 2077》的免费 DLC 计划将在 2021 年初启动，海量酷炫的新奇玩意将从天而降，为暗黑未来的世界注入别样活力，敬请期待。

推主 All Games Delta 发现，《赛博朋克 2077》官方网站本周悄悄做出了更新，新上线的页面正式确认：《赛博朋克 2077》免费 DLC 将于明年年初上线夜之城，但并未透露其他内容。当然，除 DLC 外官方还将在1月和2月发布两个重要的大型补丁。

IT之家提醒，今天是 2020 年 12 月 30 日，距离 2021 年还有一天零 14 个小时。虽然不知道《赛博朋克 2077》免费 DLC 将于何时正式发布，但相信会给玩家们带来更多惊喜。同时，考虑到本作多次延期的案例，此次免费 DLC 尚无法预计能否在春节前推出。

值得一提的是，此前 V 社公布的 Steam 商店一周销量排行榜显示，《赛博朋克 2077》已经连续六周位列销售榜首。虽然目前评级褒贬不一，但大部分玩家还是非常喜欢这款游戏的。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：游戏

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用