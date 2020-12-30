《赛博朋克 2077》官网上线预告，确认将推出免费 DLC

IT之家12月30日消息 本月早些时候，也就是《赛博朋克 2077》正式发售之前，CDPR 公布了一份发售预告。在这份预告片的结尾处藏了一枚彩蛋。

官方表示，《赛博朋克 2077》的免费 DLC 计划将在 2021 年初启动，海量酷炫的新奇玩意将从天而降，为暗黑未来的世界注入别样活力，敬请期待。

推主 All Games Delta 发现，《赛博朋克 2077》官方网站本周悄悄做出了更新，新上线的页面正式确认：《赛博朋克 2077》免费 DLC 将于明年年初上线夜之城，但并未透露其他内容。当然，除 DLC 外官方还将在1月和2月发布两个重要的大型补丁。

IT之家提醒，今天是 2020 年 12 月 30 日，距离 2021 年还有一天零 14 个小时。虽然不知道《赛博朋克 2077》免费 DLC 将于何时正式发布，但相信会给玩家们带来更多惊喜。同时，考虑到本作多次延期的案例，此次免费 DLC 尚无法预计能否在春节前推出。

值得一提的是，此前 V 社公布的 Steam 商店一周销量排行榜显示，《赛博朋克 2077》已经连续六周位列销售榜首。虽然目前评级褒贬不一，但大部分玩家还是非常喜欢这款游戏的。