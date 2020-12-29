仅次于核心 PS 游戏业务，流媒体音乐将给索尼带来创纪录收入

就像危难时刻的安慰食物一样，2020 年，全世界都转向了音频流媒体来打发时间。就在新专辑发行被推迟的同时，流媒体为音乐公司带来了创纪录的收入。在亚洲，这一趋势预计将在 2021 年持续下去。

音乐会纷纷取消，艺术家和粉丝都有额外的空闲时间，这都有助于提高流媒体平台的订阅销量和参与度。对索尼来说，这意味着第三季度音乐业务收入迅速增长。在提高利润方面，该部门的销售额仅次于作为核心的游戏业务。

2019 年，流媒体已经增长到占专辑收入的 80%。随着音乐公司寻找新的增长领域，有关播客可能会削减流媒体音乐费用和版税的担忧正在消退。播客和流媒体二者都有足够的增长空间。

索尼今年一直在积极建立播客合资企业，包括与奥斯卡最佳导演奖得主亚当 · 麦凯（Adam McKay）的合资企业。目前索尼公司已经开发了 100 多个原创节目。去年 Spotify 在亚洲创下了最快增速。亚洲不断增长的播客听众人群可能有助于增加听众人数。

目前，利润很难获得。在美国上市的流媒体服务 Spotify 在其抢购狂欢中表现平平。播客广告支出只是电视和广播广告支出的一小部分。

然而，有报道称，索尼正在讨论收购美国播客网络 Wondery，这是该公司雄心抱负的一个明显迹象。Wondery 正寻求高达 4 亿美元的交易，这将使其成为这个新兴行业中规模最大的交易。据报道，亚马逊也对此交易感兴趣。

Spotify 依赖广告收入，亚马逊的主营业务也不是媒体行业。与两者不同的是，索尼拥有一个电影制作和发行部门，提供多种盈利方式。Wondery 已经在自己的播客上开发了电视节目，包括热门犯罪剧《肮脏的约翰》(Dirty John)。无论是否收购 Wondery，预计索尼明年也会尝试类似的举措。