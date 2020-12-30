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运行安卓 11 的诺基亚 8.3 5G 现身 Geekbench

2020/12/30 14:38:14 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月30日消息 今年 9 月，诺基亚旗下首款 5G 机型诺基亚 8.3 5G 在全球范围内正式开售，定价 699 美元，直接换算约合人民币 4559 元。根据诺基亚方面公布的路线图，该机应该在 2020 年第四季度或 2021 年第一季度初推送 Android 11 更新。

然而诺基亚 8.3 5G 直到目前仍未更新安卓 11。好消息是，一部运行安卓 11 的诺基亚 8.3 5G 已经出现在了 Geekbench 基准测试数据库中，预示诺基亚方面将在近期推送安卓 11 更新。

IT之家了解到，目前已将在近期升级安卓 11 系统的诺基亚机型还有诺基亚 2.2、诺基亚 8.1 以及诺基亚 5.3。值得一提的是，一部运行 Android 11 的诺基亚 5.3 此前也出现在了 Geekbench 数据库中。

诺基亚 8.3 5G 是诺基亚旗下首款支持 5G 网络的机型，搭载高通骁龙 765G 芯片，拥有 6.81 英寸 FHD 分辨率 LCD 屏，拥有经过蔡司光学认证的 PureView 后置四摄设计，分别是 64 MP（f/1.9）+12 MP（f/2.2）超广角 + 2 MP 变焦 + 2 MP 景深镜头，前置 24 MP（f/2.0）镜头，提供 6+64/8+128GB 存储选项，保留 3.5mm 耳机孔，内置 4500 mAh 电池，支持 18W 快充。

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关键词：诺基亚

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