诺基亚仍可为意大利电信供应 5G 设备，华为份额减少

12 月 24 日，据三名知情人士透露，意大利电信公司 (Telecom Italia)已决定仍将芬兰诺基亚公司作为其 5G 网络建设供应商，并减少华为的设备采购份额。

此前，美国已经游说意大利和其他欧洲盟国避免使用华为的设备，称其可能构成安全风险。到目前为止，意大利拒绝彻底禁用华为设备。

知情人士表示，今年年初，意大利电信曾考虑在华为和瑞典爱立信之间分割无线接入网络 (RAN)供应合同，这是其 5G 扩建的一部分。RAN 基础设施包括将智能手机连接到移动网络的基站和天线，占新网络成本的大部分。

据知情人士称，诺基亚此前始终是意大利电信移动无线电接入网络设备供应商之一，但其被排除到年初的 5G RAN 订单之外。不过自那以后，该协议已被重新审查。知情人士称：“爱立信将负责提供大部分设备，而华为和诺基亚将各供应 20% 到 25% 的设备。”

华为、意大利电信、诺基亚和爱立信均拒绝置评。

即使在没有禁止中国公司的国家，电信运营商也对选择使用华为设备持谨慎态度。政府和行业消息人士表示，意大利在审查 5G 交易时实际上回应了美国的施压，并敦促企业实现 5G 供应商多元化。

今年 7 月，意大利电信将华为排除在为其核心网络提供 5G 设备的合同招标之外，该网络负责处理敏感数据。