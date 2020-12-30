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圣诞礼物：三星 Note 10/Note 10 + 海外迎 One UI 3.0 稳定版更新

2020/12/30 15:45:31 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 30 日消息 在向 Galaxy S20、Galaxy Note 20 等高端智能手机发布 One UI 3.0 更新后，三星又向 Galaxy Note 10 和 Galaxy Note 10 + 发布了基于 Android 11 的 One UI 3.0 稳定更新。该更新目前正在德国推出，但很快就会扩展到其他市场。

新的软件更新固件版本为 N97xFXXU6ETLL，为 Galaxy Note 10 和 Galaxy Note 10 + 带来了 2020 年 12 月的安全补丁。除了聊天气泡、一次性权限、媒体播放小部件等 Android 11 的好东西外，新的更新还为手机带来了 One UI 3.0 功能，如新的 UI 设计、新的预装应用、功能丰富的键盘、改进的动态锁屏、锁屏小部件、改进的性能和更好的安全性。

德国的 Galaxy Note 10 或 Galaxy Note 10 + 用户如果仍然没有收到这个新的更新，可以通过设置中的软件更新手动检查安装。

国行方面，IT之家了解到本月初三星 Galaxy Note10 以及三星 Galaxy Note10+ 5G 用户的 One UI Beta 版计划已正式推送，Galaxy Note10 | 10+ (已解锁设备)用户可通过盖乐世社区提交注册申请。

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关键词：三星Note10

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