公安部：2020 年侦办侵害公民个人信息刑事案件 3100 余起

IT之家12月30日消息 公安部昨日发布消息，公布了 2020 年 “净网 2020”专项行动的成果。这项行动聚焦人民群众深恶痛绝的侵犯公民个人信息犯罪，持续开展集中打击行动，不断压缩侵犯公民个人信息活动空间。截至 12 月 20 日，全国共侦办侵犯公民个人信息刑事案件 3100 余起，抓获犯罪嫌疑人 9700 余名，有力震慑了侵犯公民个人信息犯罪分子嚣张气焰，有效维护了网络空间秩序和人民群众合法权益。

今年疫情发生以来，部分涉疫情人员个人信息在网上遭到泄露，人民群众对此反应强烈。公安机关迅速响应，依法从严从快打击侵犯涉疫公民个人信息违法犯罪，共治安处罚违法人员 1500 余名，有力保护了广大人民群众合法权益，为做好常态化疫情防控工作营造了良好社会氛围。

针对侵犯未成年人和老年人公民个人信息、重点行业内部人员侵犯公民个人信息、暗网侵犯公民个人信息、买卖人脸识别数据等犯罪活动，公安机关坚持重拳出击，破获窃取贩卖未成年人和老年人个人信息案件 50 起，打掉团伙 40 余个，抓获犯罪嫌疑人 860 余名；查获重点行业内部涉案人员 500 余名，破获案件 90 余起；破获利用 “暗网”等侵犯公民个人信息犯罪案件 90 余起，抓获犯罪嫌疑人 220 余名；破获窃取、贩卖人脸数据案件 20 余起，抓获犯罪嫌疑人 60 人。

安徽滁州公安机关打掉一个大量贩卖中小学生信息犯罪团伙，抓获某教育机构犯罪嫌疑人 5 名。辽宁葫芦岛公安机关打掉一个勾结当地市场监管局内部人员，非法获取公民个人信息办理营业执照，并向制售假冒伪劣产品、电信网络诈骗等犯罪分子出售的团伙，抓获犯罪嫌疑人 5 名，扣押工商执照 400 余套。江苏镇江公安机关摧毁一个贩卖公民个人信息的 “暗网”论坛，抓获犯罪嫌疑人 11 名。广东广州公安机关铲除一通过破解人脸识别技术为诈骗、跑分等违法犯罪活动提供网络账号的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人 26 名，捣毁人脸识别非法破解工作室 4 家，关闭贩卖公民个人信息非法网站 3 个。山东烟台公安机关打掉一个制作贷款手机 App 非法获取公民手机通讯录、短信、通话记录等信息并出售的公司化运营犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 8 名，查获该团伙利用手机 App 非法获取的公民个人信息 100 万余条。

公安部有关负责人表示，网络空间不是法外之地，公民个人信息不是敛财工具，公安机关将继续保持对侵犯公民个人信息犯罪的严打高压态势，切实提升人民群众上网安全感，全力营造风清气正、安全有序的网络环境。公安机关提醒广大群众，对于来源不明的手机 App、网站、链接等，要谨慎下载、谨慎使用、谨慎点击，严防个人信息泄露，一旦发现个人信息被非法获取或使用，要及时向公安机关报案。

IT之家了解到，为了保护公民个人信息安全，工信部此前也发布消息，将制定 App 个人信息保护暂行规定，继续推动行业标准的制定。