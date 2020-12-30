首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>笔记本

诺基亚经典手机将在明年上线支付宝应用

2020/12/30 18:15:26 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 12 月 30 日消息 今天，诺基亚一款 “轻奢功能机”诺基亚 8000 4G 上市，搭载骁龙 210 处理器，售价 699 元。在海报中，诺基亚官方明确表示，明年支付宝就会来到诺基亚经典手机上。

诺基亚手机官方今天宣布，诺基亚手机获得了 2020 年度中国市场 4G 经典手机销量第一的成绩。今年 4 月份，诺基亚手机推出了 Nokia 220 4G；2020 年 10 月，发布了 Nokia 215 4G 和 Nokia 225 4G；2020 年 12 月，发布了 Nokia 6300 4G 和 Nokia 8000 4G。

诺基亚新款的功能机搭载 KaiOS 系统，现在应用商店已经有 UC 浏览器、PDF 阅读器和二维码扫描器等应用

IT之家了解到，日前，工业和信息化部副部长刘烈宏表示，工信部将于明年 1 月起进行为期一年的 “互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，首批将优先推动 8 大类 115 家网站、6 大类 43 个 App 进行适老化及无障碍改造。首批适老化及无障碍改造 App 名单包括：微信、QQ 等社交通讯应用，淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团、抖音等生活购物应用，以及支付宝、高德地图、滴滴出行、铁路 12306 等应用。

在互联网应用适老化的推动下，软件厂商可能会为 KaiOS 设备推出更多应用，往日的“功能机”有望焕发第二春。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：诺基亚手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用