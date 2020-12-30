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技嘉 RTX 3080 Ti/RTX 3060 显卡通过 EEC 认证

2020/12/30 18:30:09 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月30日消息 据外媒 videocardz 消息，技嘉的多款英伟达 RTX 3080Ti、3060 、3060Ti 显卡今日通过了俄罗斯的 EEC 认证。技嘉官方也表示，将发布全系 RTX 3080 Ti 系列显卡，包含最高端的 AORUS Xtreme、AORUS Master 系列。

外媒制作了 ECC 公开的技嘉新显卡信息。根据表中数据，技嘉即将推出的 3080 Ti 显卡型号最多，除此之外还有 6 款 3060 显卡，将搭载 12GB 显存，反而比 3060Ti 的 8GB 显存更大。除此之外，技嘉 RX 6900 XT 多款新显卡也出现在列表中，将属于 AORUS 大雕系列以及 Gaming OC 系列，出厂时将默认超频。

英伟达 Geforce RTX 3080 Ti 显卡采用 GA102 GPU 核心，将搭载 20GB GDDR6X 显存，是 3080 的两倍。流处理器数量预计将达到 10496 个，与 RTX 3090 一致。不同的是，显存位宽将是 320bit，低于 RTX 3090 显卡的 384bit。

IT之家了解到，华硕官网此前也列出 RTX 3080 Ti 显卡，同样具备 20GB 显存。

相关阅读：《华硕官网列出 RTX 3080 Ti，搭载 20GB 显存

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关键词：技嘉显卡

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