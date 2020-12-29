英伟达正规划 5nm 架构显卡：流处理器数量猛增 71%

12 月 29 日早间消息，据外媒 notebookcheck 消息，NVIDIA 正规划的 5nm GPU，将以 “Ada Lovelace”为名，并且有多达 18432 个流处理器。

虽说现在消费级市场上 Ampere（安培）架构才刚刚上市，还未完成全线的布局，而且由于 GPU 产能的紧张，RTX 30 显卡目前也是一卡难求，不过关于 NVIDIA 下一代 GPU 的信息已经不时出现在了我们的面前。Ampere 安培架构之后，NVIDIA 的下一代产品原本是 Hopper（霍珀），但根据最新消息，在那之前又增加了一代 “Ada Lovelace”。这个代号来自阿达 · 洛芙莱斯，她是诗人拜伦唯一合法的女儿，被誉为第一位计算机科学家、编写了历史上第一个计算机程序。

根据最新爆料，Ada Lovelace 架构的大核心编号将是 AD102，将有多达 12 个 GPC、72 个 TPC、144 个 SM，而每个 SM 继续 128 个流处理器，那么整体下来就有多达 18432 个流处理器，相比于目前安培架构 GA102 核心的 10752 个，增加了 71%。

目前还不确认 NVIDIA AD102 核心何时发布，预计将会隶属 RTX 40 系列。