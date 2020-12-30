小米详解 MIUI 12.5 无障碍触感：让视障人群摸到信息

IT之家12月30日消息 12 月 28 日，在小米 11 新品发布会上，小米发布了 MIUI 12.5 系统。今天，小米就 MIUI 12.5 的无障碍触感设计进行了详细的介绍。

按照小米的设计理念，无障碍触感即是通过触感设计，让视障人群触摸到信息。

小米表示，对于全世界3.38亿视障人士来说，如今的智能手机就是一块平滑的玻璃。当他们想点击一个按钮时，需要先听取语音播报，确认手指当前在哪里，然后双击确认选中。

在 MIUI 12.5 中，振动可以直接传递信息，弥补语音播报的缺陷。小米称，MIUI无障碍触感，通过精细的触感设计，让视障用户“触摸”到界面元素。通过触感辅助“读屏”，不同界面元素呈现不同触感，让他们可以快速感知到不同控件。

如上图所示，MIUI 12.5 将手机的界面元素进行整合聚类，分别设计了触感反馈，让视障用户能通过触觉认知界面的布局。官方举例称，无操作文本模拟了纸上写字的沙沙质感，滑动条模拟了扫频质感、滚动选择模拟了滚轮效果。除此之外，视障用户还能清晰地感知到重要的界面变化，如页面切换、跳转或弹窗等，都有对应的触感。

IT之家曾报道，MIUI 12.5 更轻更快更省。System UI 重写，核心场景内存占用下降 20%。开展剃刀专项，逐个优化系统 App，后台内存占用平均下降 35%，系统应用功耗平均下降 25%。

一图看懂 MIUI 12.5