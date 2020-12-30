对冲基金敦促英特尔进行重大分拆：剥离芯片制造业务加强竞争力

据报道，美国对冲基金 Third Point 今日致信英特尔公司董事长奥马尔 · 伊什拉克（Omar Ishrak），敦促英特尔寻求战略替代方案，包括将芯片设计和制造任务进行分离。

分析人士称，如果 Third Point 要求改革的努力获得支持，则可能导致英特尔进行重大重组。很长一段时间以来，投资者一直呼吁英特尔将更多的制造任务外包，但英特尔反应迟缓。

Third Point CEO 丹尼尔 · 勒布（Daniel Loeb）在致英特尔董事长伊什拉克的信中称，英特尔应立即采取行动，以提升公司作为 PC 和数据中心处理器芯片主要供应商的地位。知情人士透露，Third Point 已积累了近 10 亿美元的英特尔股份。

该消息传出后，英特尔股价上涨 6.1% 至 49.95 美元，创下 8 个多月来的最大涨幅，使公司市值超过 2000 亿美元。今年以来，英特尔股价下跌了约 21%。相比之下，纳斯达克综合指数上涨了 43%。

芯片设计人才流失

勒布在信中写道，英特尔最紧迫的任务是解决其 “人力资本管理问题”。英特尔许多有才华的芯片设计人员纷纷逃离，因为公司现状导致他们士气低落。

勒布称，英特尔在微处理器制造领域的领先地位，已经输给了台积电和三星电子。此外，英特尔在其核心的 PC 和数据中心处理器市场的份额，也被 AMD 抢走。英伟达（Nvidia）在人工智能应用中使用的计算模型市场占据主导地位，而英特尔基本缺席这个新兴的市场。

勒布表示：“如果英特尔不立即做出改变，我们担心美国获得尖端半导体供应将受到限制，这将迫使美国更加依赖其他国家和地区。”

对此，英特尔在一份简短的声明中称：“我们欢迎所有投资者就提高股东价值发表意见。本着这一精神，我们期待着与 Third Point 就实现这一目标的想法进行接触。”

Third Point 在信中称，希望英特尔聘请一名投资顾问，以评估各种战略选择，包括是否应该继续作为一家集成式设备制造商（即同时保留芯片设计和制造业务），以及剥离一些失败的收购。消息人士透露，Third Point 认为英特尔应该考虑将其芯片设计与半导体制造业务分开，这可能涉及到组建一家制造合资企业。

勒布在信中写道，苹果、微软和亚马逊等英特尔的客户，都在开发自己的内部解决方案，并将这些设计外包给东亚地区制造。勒布建议，英特尔必须提供新的解决方案来留住这些客户，而不是让他们把生产转移。

此外，勒布在信中还表示，如果英特尔不愿通过合作形式解决这些担忧，Third Point 将保留 “在下届年度股东大会上提交候选人进入英特尔董事会”的权利。

外包制造业务

受新冠肺炎疫情的影响，今年有大量的员工居家办公，学生们在家上网课，这推动了英特尔笔记本电脑销量的增长。但除此之外，英特尔却未能充分利用人们对更广泛的半导体的强劲需求，如智能手机和人工智能（AI）相关需求。

这主要是因为，英特尔的内部制造能力，经常在客户想要的定制芯片方面举步维艰。此外，竞争对手所拥有的更广泛的供应商网络能力，也导致英特尔许多产品在速度和能源消耗方面落后于竞争对手。

而分离芯片设计和制造业务，通过利用外部供应商制造其最先进的中央处理器，可以帮助英特尔以更低的成本生产更好的芯片。虽然如此，英特尔的高管们长期以来却一直抵制这一行动。

当然，出售英特尔的工厂，甚至将它们更多地开放给代工制造，也可能会带来挑战，因为它们是针对英特尔自己的设计流程，而不是其他公司遵循的更广泛的行业标准。

此外，美国对所谓的国家安全方面的担忧，也可能会成为分拆的另一个障碍。英特尔最强大的制造竞争对手，台积电和三星在海外都有制造基地，鉴于英特尔在供应链中的核心地位，目前尚不清楚监管机构是否会批准将英特尔出售芯片制造业务。

去年 1 月，在经过半年多的苦苦寻觅，英特尔终于宣布，任命公司 CFO 罗伯特 · 斯万（Robert Swan）为公司新任 CEO。今年 6 月，英特尔芯片设计天才吉姆 · 凯乐（Jim Keller）意外离职。

知情人士称，凯乐的离职，是因为在 “是否应该将更多制造任务外包”方面与公司存在分歧。之前，英特尔一直依赖凯乐的技术专长来设计下一代处理器，如 3D 堆叠技术。