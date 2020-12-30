盘点 PC 2020 ：苹果 M1 芯片打破 X86 垄断，电脑 3 亿台总销量不会是昙花一现

12 月 21 日冬至那夜，土木二星正于夜空完成汇聚，800 年一遇的星象奇观让夜空中最亮的星一下子多出好几颗。我摘下口罩，45 度抬头仰望苍穹 “今年就这么的了。。。。。。明年定是好年景。”

回首 PC 2020 同时眺向远方

新冠疫情无疑给全球经济、生活都带来了重创，唯有少数行业能够在这场疫情的阴影下幸免。伴随着居家隔离使用场景以及远程视频、在线教育、游戏等行业的崛起，家用电脑也迎来了多年难得一见的惊人涨幅，预计 2020 年出货量将超 3 亿台！同时苹果 M1 自研处理器、AMD 抢份额、柔性折叠笔记本新形态等大戏轮番上演。疫情这一年，PC 市场蹦跳出自己的节奏，出奇热闹。年关将至，让我们回首 PC 2020，同时眺向远方。

x86 地位动摇 苹果 M1 掀起自研处理器浪潮

2020 年 PC 圈的头等大新闻，必然是苹果自研芯片以及搭载 M1 处理器的新款 Mac 好评如潮。往小了说，苹果此举有望囊括自家生态产品，令 iPhone、iPad、MacBook、iMac 等产品完成移动生态闭环，带给用户更无缝的使用体验。往宏观了讲，苹果 M1 问世有可能成为改变 PC 格局意义深远的伟大时刻。

有句话我觉得说得很对，苹果从来都不是一个创造者，它是优化大师。

苹果首款自研处理器 M1 特性展示

如果从移动平台融合这件事来总览，微软、英特尔的尝试都要早于苹果。

在 2012 年 - 2015 年这 3、4 年时间里，微软和英特尔 Wintel 联盟想促使移动平台融合的骚操作相当多。微软收购诺基亚之后，推出一款又一款彩色的 Lumia 手机，希望依靠 Windows Phone 手机与 PC 平台形成更好的融合闭环。英特尔也没少砸钱在 Atom 处理器的 x86 架构手机上，英特尔不仅抽调大批工程师调试 Atom，让它适配 Windows，也同时适配安卓，结果还是功耗、性能、应用适配各种问题层出不穷。从手机端向 PC 融合不成，后来微软还尝试了直接从 PC 端做高通骁龙 835 处理器 Win10 笔记本，当时微软与高通首次合作还引起了市场不小的震动。不过以上这些尝试的结果，大家想必都有所了解，无一例外以失败告终。

为什么说苹果自研处理器，做移动平台融合这个事儿有戏？

“优化大师”实际上在过去的几年里下了很大的棋，布了很大的局，才最终迎来今天这个节点，包括之前的系统更新，功能设计，都是朝着自研这个方向在走。相对于之前的尝试者微软和英特尔，苹果掌握自有系统生态，macOS 可以适配 x86 芯片，也可以适配 ARM，同时苹果有导向系统迁移的能力，macOS 系统里的重要软件服务商几乎会在一夜之间追随苹果对 ARM 进行适配。苹果推出自己的 M1 处理器无疑彻底把软硬件生态彻底掌握在手中。

苹果自研处理器发展最需要的是适配工具和时间

虽然目前苹果自研 M1 处理器仅适配了 MacBook 和 Mac mini，但从它问世以来的外界评价、实际测试表现各方面来看，苹果都有理由在明年继续推出 M1 的后续产品来持续更新产品线，甚至会搭载更多 MacBook，或是将 iMac 等一并搭载。有趣的是，可能苹果的阶段性成功极大的鼓舞着其他科技巨头自研芯片的信心。

根据此前放出的外媒消息，微软很可能在明年也将推出自研处理器。谷歌、亚马逊这样国际视野的企业也虎视眈眈。有了苹果打样，明年最快推出自研芯片会是谁？会不会有厂商紧跟动向，推出 ARM 处理器的笔记本？咱们不妨脑洞一下。

疫情经济拉动 PC 出货量 3 亿销量是昙花一现？

如果要选出这一年 PC 行业的十大新闻，我觉得 PC 出货量暴增至少能排前三，毕竟电脑已经很久很久没有过全年正增长了。2007 年苹果 iPhone 问世以来，消费者的移动屏幕就牢牢被触控手机占据，PC 的用户使用频率、出货量、都连连走低，近几年 PC 厂商更是不得不自己求变，通过细分产品类型，改进产品形态，推出游戏子品牌等手段刺激 PC 销量。

没成想，一场从年初开始的疫情直接把全球 PC 销量带起飞了。由于很多用户居家隔离，进行远程学习、远程办公、玩游戏消遣，一时间家庭成员对电脑的需求变得紧张，用户不得不给家庭添置电脑。

IDC 预测未来 5 年 PC 出货量变化及趋势

从生产端看，由于 2020 年全球笔记本和台式机需求的暴涨，目前全球依然处在供不应求的局面下，包括英特尔等上游厂商、屏厂等在内的供应商都在加班加点生产，PC 供应链出现了多年未见的紧张局面。根据知名调研机构 IDC 公布的预测数据显示，2020 年全球 PC 出货量将达到 3 亿台左右，2021 年由于长尾效应，还将有小幅提升。

Canalys 发布的 2010 第三季度 - 2020 第三季度十年间全球 PC 出货量变化情况

根据知名调研机构 Canalys 发布的报告数据，2020 年第三季度，个人电脑出货量为 7900 万台，同比增长 13%。预计 2020 年底，PC 的出货量将达到 3 亿台左右，同比增长将达到 15%！同时 Canalys 也预测了明年 PC 的走势将受到市场长尾效应的影响继续向好，预计全球 PC 和平板装机量将会达到 17.7 亿台，比 2019 年上升 1.3 亿台。

所以综合 IDC 和 Canalys 的调研数据可知，如果 2020 年年底能够达到 3 亿台预期的话，依靠市场惯性和长尾效应，PC 出货量并不会短时间昙花一现，上升势头将至少保持到明年年底。

CPU 份额 1 年掉 9%，英特尔这个 53 岁的老同志尚能饭否？

诞生于 1968 年的英特尔已经是全球科技企业中的常青树了，问题是这个 53 岁的 “老同志”在 2020 过的似乎并不是很顺利。

抛开 5G、AI、云计算等业务不谈，英特尔在 PC 市场不仅要面对自研处理器的潜在竞争，还要目睹 AMD 用 7nm 和高性价比抢夺市场份额，一边还要低头打磨自家的 GPU，看着股价下跌 20% 当作什么都没发生。

网上爆出的英特尔 11 代酷睿以及锐炬 Xe 核显 Logo

是的，正如我刚才指出的那些问题，英特尔正面临小小的困难时期。

从英特尔视角看，苹果自研处理器与苹果自家系统究竟能搞出多大浪花来，这英特尔还真是没法插手，毕竟苹果从软件到硬件完全自由掌握核心科技。关于自研处理器这件事，如果最后只有苹果能搞出来，不再持续扩大，那么这也许已经是对英特尔来说的最佳结果。但凡基于 ARM 的自研处理器能在 PC 市场掀起大波澜，对于耕耘 x86 数十年的英特尔都将是不可想象的沉重打击。

12 月 Steam 硬件统计数据：英特尔份额 73.49%，AMD 份额 26.51%

AMD 抢市场份额这个事儿说来话长，最早应该可以追溯到 Ryzen 一代刚问世的 2016 年。如今经过 4 年的发展，AMD 的处理器不仅在高端产品性能上不虚英特尔，而且还具有更亲民的价格，利用性价比优势对付英特尔也是 AMD 的老套路了。仅今年一年英特尔处理器份额就从 82% 下降到目前的 73.49%，下降幅度达到了 9%，反观 AMD 份额来到 26.51%，为近年来新高。按照这样的基调走下去，不出意外的话，明年 AMD 份额还将持续扩大，用户都不傻，性能价格都在明面上摆着呢。

英特尔正在做的 Xe-LP 架构 GPU 示意图

GPU 方面，AMD 首席架构师 Raja 从 AMD 辞职去英特尔三年了，虽然英特尔不断放出研发 GPU 的消息，却始终看不到个影子。外界普遍猜测，如果顺利的话，明年夏天的 Computex，英特尔就会放出最新的 GPU 和显卡产品，据说会采用 7nm 工艺。到时候英特尔的显卡能不能和 NVIDIA 高端产品掰手腕，这咱们还得拭目以待。总之对英特尔来说，2021 年充满挑战。

柔性折叠，笔记本的新形态？

笔记本从诞生发展了几十年，基本的结构都未曾发生改变，一块屏幕、一张键盘构成了笔记本基础。其间最重大的一次形态变化，当属英特尔超极本计划。轻薄、二合一也成为今天笔记本的常见形态。随着新技术柔性屏的加持，笔记本是否会迎来新的形态变革，变成一张张对折的屏幕？

CES 上展示的英特尔柔性屏笔记本参考设计工程样机

早在 1 月 CES 上，PC 厂商就已经按捺不住将柔性屏用于笔记本的样机展示了，包括英特尔、戴尔、联想 ThinkPad 都或展示、或发布了基于柔性屏的笔记本产品。此后一年时间里，陆续有厂商继续在柔性屏的产品上进行探索，也发布问世了像华为 Mate Xs 这样的明星手机。然而一年的时间过去了，柔性屏似乎并没有激起多大的浪花，依然只是高高在上的品牌形象产品，并没有能够真正走近市场。手机尚且如此，就更别说笔记本了。

首款折叠屏笔记本 ThinkPad X1 Fold

在笔记本上实现柔性屏新形态，还有一个重要问题要解决，那就是还要不要键盘？作为一般生产力工具，现阶段来说，没有键盘的笔记本难当大任，这其实也是摆在柔性屏笔记本面前的一大难题。外界有声音猜测明年笔记本将迎来柔性屏加持后的新形态爆发。对于这种的猜想，我个人觉得依据不是很充分，持审慎态度。要说笔记本柔性屏明年普及化，我觉得那真的还不如盲猜手机来的靠谱一些。

5G、AI？短期内都不如一块好屏幕实际

今年年底，国内的 5G 网络已经基本覆盖到了每一个地级市。但环顾四周，真正使用上了 5G 套餐的用户其实不多，尤其是 2、3、4 线城市下沉市场。100 元 + 的套餐费用相比 4G 套餐至少贵一倍以上，同时信号覆盖尚且有不足够之处。对于普通用户，5G 除了带来更快的下载速度，刷小视频理论上更快一些，接打电话的时候带个视频彩铃，似乎也并没有什么非升级不可的理由，这其实是 5G 在普通用户当中普及的难点。

三星首款 5G 笔记本，售价高达 1.6 万元人民币

对笔记本用户来说更是如此，过去 4G 没能在笔记本上成功推广，现在 5G 就能实现？一个字，难。即使 OEM 厂商给所有产品从硬件上默认配备 5G 功能，用户也不一定会真的使用。基于目前大部分用户对于 PC 的综合使用需求、使用场景、对移动网络的实际需要，我认为 5G 可能依然只是极少数高端用户才会选择的移动办公方式，想在明年或者短时间普及笔记本 5G，还是相当有难度的。

现阶段 AI 功能对于笔记本来说噱头远大于实用

随着英特尔 10 代酷睿、11 代酷睿上市，AI 技术在 PC 上的应用逐渐走进人们的视线。大伙恍然大悟，原来这东西就在我们身边，也没有多么高大上。但是实际使用下来，用户发现 AI 对于照片增强、游戏音效增强、画面智能虚化、智能降噪等功能似乎停留在理论层面更多一些，第三方软件能支持才是硬道理。诚然这些 AI 功能未来将会发挥巨大作用，但当下，至少未来一年时间，AI 在 PC 上的应用仍需耐心培育。对普通消费者来说，至少在近期大可不必为了 AI 噱头花冤枉钱。

相比之下，不管是轻薄本、游戏本还是以屏幕配置落后著称的联想 ThinkPad，近年来笔记本屏幕显示素质的提升是以肉眼可见的速度在改良的。翻看当下笔记本市场，1080p 分辨率以下产品肯定是绝迹了，1080p、2K 分辨率牢牢占据主流市场。同时各家笔记本产品屏幕也从色域、广视角、亮度、刷新率等维度尽可能给用户配备更好体验。

OEM 厂商会为旗下高端笔记本搭载 Mini-LED 技术的屏幕吗？

今年在 CES 上面曾大放异彩的 Mini-LED 技术，相比目前最高端的 OLED 屏幕具有更好的动态范围、更好的对比度和更长的使用寿命，相信这一技术在未来一年将被各家用于旗舰和标杆产品上，进而引领笔记本屏幕趋势。

上到外星人，下至 2K-3K 低端价位，可以说一块好看的屏幕都已经成为产品的核心竞争力之一。而明年，我认为随着疫情因素的褪去，PC 零部件供应商产能逐渐恢复，笔记本屏幕的零件价格可能会有进一步的降低，越来越多笔记本将搭载更高素质的屏幕来吸引用户，笔记本显示效果快速提升的趋势还将持续。

2021 年值得期待

对英特尔来说 2020 是行进艰难的一年，对苹果来说 2020 是充分展现创新能力的一年，对 AMD 来说是稳步增长收货满满的一年。2020 一场突如其来的疫情让全球再次审视 PC 产业的巨大价值，重新拥抱这个过去十年的 “夕阳产业”。年销量近 3 亿台，这将是近年来 PC 市场的一次巨大狂欢。2021 年的 PC 市场值得期待！