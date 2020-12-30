被建议拆分芯片生产业务，英特尔股价大涨 5%，创下八个月来最大涨幅

维权对冲基金 Third Point 周二发信给英特尔董事长，敦促英特尔探索战略选择方案，包括拆分英特尔芯片生产业务或出售其他资产。

如果 Third Point 要求改革的努力获得支持，可能会导致英特尔进行重大重组，此前英特尔对投资者要求其将更多制造能力外包的呼声反应迟缓。这也可能导致英特尔出售某些资产，比如其 2015 年斥资 167 亿美元收购可编程芯片制造商 Altera。

Third Point 首席执行官丹尼尔 · 勒布（Daniel Loeb）致信英特尔董事长奥马尔 · 伊什拉克（Omar Ishrak），呼吁后者立即采取行动，提升英特尔作为个人电脑和数据中心处理器芯片主要供应商的地位。据知情人士透露，Third Point 已经积累购入价值近 10 亿美元的英特尔股份。

勒布在信中写道，英特尔最紧迫的任务是解决其 “人力资本管理问题”，因为其许多才华横溢的芯片设计人员已经离开，他们 “因公司所处现状而士气低落”。他称，英特尔在微处理器制造领域的领先地位已经输给了台积电和三星电子，其核心个人电脑和数据中心市场的市场份额也被 AMD 所蚕食。此外，英伟达已在 AI 应用中使用的计算模型方面占据主导地位，而英特尔在这个新兴市场基本处于缺席状态。

勒布写道：“如果英特尔不立即做出改变，我们担心美国获得尖端半导体供应的渠道将受到侵蚀，迫使美国更加依赖东亚为个人电脑、数据中心以及关键基础设施提供支持。”在一份简短的声明中，英特尔回应称：“英特尔欢迎所有投资者就提高股东价值发表意见。本着这一精神，我们期待着与 Third Point 就他们实现这一目标的想法进行接触。”

勒布在信中要求英特尔雇请投资顾问以评估战略选择，包括是否应该继续充当集成设备制造商，以及放弃可能失败的收购。据悉，Third Point 认为英特尔应该考虑将其芯片设计与半导体制造业务分开。 勒布写道，苹果、微软和亚马逊等英特尔客户正在自主研发芯片，并将这些设计送到东亚制造。他建议英特尔必须提供新的解决方案来留住这些客户，而不是让他们把生产转移出去。

Third Point 管理着价值 150 亿美元的资产，在推动公司寻求交易方面经验丰富，该公司旗下 Third Point Offshore 基金在截至 12 月中旬的 12 个月中上涨了 19.9%。

勒布在信中表示，如果觉得英特尔 “不愿合作来解决上述担忧”的话，Third Point 将保留在下次年会上提交提名人选进入英特尔董事会的选择权。

随着员工和学生在家工作和学习，新冠肺炎疫情推动了英特尔笔记本电脑销量的增长，但该公司未能利用对更广泛的半导体强劲需求。这是因为英特尔经常难以满足客户想要的定制芯片生产需求，而其竞争对手利用广泛供应商网络逐渐在产品速度和能耗方面领先。

拆分其设计和制造业务，通过利用外部供应商制造最先进的中央处理器，可以帮助英特尔以更低的成本生产更好的芯片，但英特尔高管们长期以来始终抵制这种改变。但出售英特尔工厂，甚至将它们更多地开放给代工制造，可能会带来挑战，因为它们是针对英特尔自己的设计流程而建，而不是其他公司遵循的更广泛行业标准。

英特尔最强大的制造竞争对手台积电和三星都在海外建有制造基地，鉴于英特尔在供应链中的核心地位，目前尚不清楚监管机构是否会批准将英特尔的任何芯片制造业务出售给外国实体。

上述消息传出后，英特尔股价上涨 6.1%，至每股 49.95 美元，创下逾八个月来最大涨幅，使该公司市值超过 2000 亿美元。今年迄今为止，英特尔股价已经累计下跌了约 21%。相比之下，纳斯达克综合指数上涨了 43%。