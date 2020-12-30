突破 100W 限制，戴尔推出 130W USB-C 充电器：支持 XPS 15/17

IT之家 12 月 30 日消息 戴尔官方现已上架 Kit - E5 130 瓦 Type-C 电源适配器，输出功率为 130W，突破了 USB PD 协议的 100W。这款产品官网标价 908 元，折扣价 549 元。

官网信息显示，这款Dell 130瓦交流电源适配器输出功率为130瓦，让您可以在操作系统的同时，通过电源插座为电池充电。该适配器随附1米电源线。

此产品与以下笔记本兼容：

Latitude 5401

Precision 5530 2-in-1

XPS 15 (9500)

Latitude 5511

Latitude 5501

Precision 5750

Latitude 5411

Alienware M17 R3

XPS 17 (9700)

Precision 5550

Precision 3551

XPS 15 (9575) 2-in-1

Precision 3541

IT之家了解到，USB Power Delivery（简称：USB PD）是USB开发者论坛在2012年7月5日发布的USB充电标准与技术。目前最新的是PD 3.0，支持最高100W的功率。根据充电头网的消息，戴尔多款性能本采用的是魔改C口方案，这款130W充电器也是采用魔改C口的130W方案。