学霸君暴雷始末：CEO 劝员工找下家，学而思等竞品上门面试

12 月 29 日中午，翰海国际大厦 17 层，学霸君北京总部所在地，一名家长用力晃动着玻璃门，玻璃门被一把 U 形锁锁住。门内站着一位穿着衬衣的中年男子，他对门外的家长们说，自己只是一名保安，“不是领导”。但家长们不信，他们笃定认为，这人是躲起来的学霸君负责人。

自学霸君传出倒闭消息后，退费无门的学霸君家长们围堵在此，要求退还学费，但收效甚微。16 层前台仅有一名负责人事的员工协助打印退费登记单，他对来访的家长们称，自己也是受害者，已经被公司拖欠 1 个月的租金，“已经准备劳动仲裁了”。

学霸君办公区内已空无一人，冲刺双十一的标牌尚未来得及撤下，各种办公文档散落一地，过道一旁的墙壁上，还标注着学霸君的发展历程，最新一条停留在 2018 年 8 月学霸君 1 对 1 业务单月营收破亿。

▲ 学霸君的员工工位，各种办公文档散落一地

部分学霸君的供应商也上门讨债，一名学霸君合作的金融平台员工无奈地表示，“现在也没有办法，只能在这守着”。

学霸君创始人张凯磊在微信群聊中回应自己尚未失联，但多数学霸君员工已无法联系上他。一名学霸君北京员工向凤凰网科技表示，公司钉钉群聊已全部禁言，员工仅能通过群聊中的群接龙进行沟通。张凯磊在群聊中称，合肥学管及办公室将由 51talk 接手，会支付 12 月工资及社保。但 51talk 回应凤凰网科技称，目前未收到公司通知。

▲ 张凯磊在公司办公群聊中回应

“我们现在也不知道该怎么办”，上述学霸君北京员工对凤凰网科技说。29 日当天，他来到公司帮助自己手上的家长签署退费登记单，但他也无法保证能否退费，他同样被拖欠了 1 个月工资，现在已不抱太大希望，开始忙于面试新公司。

28 日，学而思、作业帮、掌门一对一等公司曾来学霸君北京总部面试部分员工，张凯磊的钉钉签名也已改成 “有下家有工资”。

1、暴雷前夕仍在大面积招生

多名学霸君工作人员向凤凰网科技表示，学霸君暴雷事件始于 12 月 25 日未向任课教师发放工资。吉林一名学霸君兼职教师称，每月 25 日是学霸君的发薪日，但 11 月工资迟迟未能发放。学霸君的工作人员当时回应称，由于供应商付款与银行接口问题，本月教师薪酬将延迟发放，发薪日期另行通知。

这一说法无法令教师信服。一名学霸君教师向凤凰网科技称，此后不久，就再也联系不上相关工作人员。网络流传一张截图显示，署名为学霸君教务主管的人士称，公司刚刚召开一场口头会议，学霸君已破产倒闭，员工正排队上交工作手机及卡号。

多数家长直至看到新闻后才知晓学霸君暴雷。一名浙江杭州的学霸君家长向凤凰网科技称，12 月 26 日老师还正常给学生上课，27 日就已联系不上。

她在今年 5 月花费 21600 元购买了学霸君的 120 节课时，课时尚未上完，12 月 1 日又被学霸君工作人员推销购买了 4 万多元的课时包，“老师打电话说双十二优惠力度大，推荐购买最贵的课时包”。

当日下午，该老师回复家长称，她的工作手机被公司收回，这是通过私人手机登录微信才联系上她，“我们也是才被告知，昨天都还在工作…… 我和我老公都在学霸君工作，现在都失业了”。

家长们不解的是，为何在暴雷前夜学霸君仍在大面积招生，双十一、双十二学霸君都推出了买 240 课时送 60 课时、买 360 课时送 90 课时等优惠力度较大的招生宣传。

▲ 学霸君下发元旦涨价通知

甚至 12 月 19 日，学霸君还下发通知称，2021 年学霸君将全面提升授课质量，元旦之后学霸君 1 对 1 将全面上调课程价格，已购买的课程不需要添补差价，被指变相诱导家长付费。

一名北京家长向凤凰网科技称，他于今年 12 月 12 日购买了学霸君 8000 余元课程，还没开课就遇到了暴雷。

当前，学霸君的授课软件部分功能已无法正常运行。北京一名学霸君家长向凤凰网科技演示，课程回放等页面已无法打开。

据学霸君此前披露数据，2018 年末其注册用户近 500 万人，累计付费学生 5 万余人。张凯磊近日接受媒体采访时称，目前 “公司资金缺口小几千万”。

2、退费难已是常态，员工称学霸君转移资产

事实上，早在 12 月暴雷之前，学霸君就隐忧不断。不少学霸君家长向凤凰网科技反映，今年以来学霸君退费难已是常态，部分家长最早在 1 月份就已发起退费申请，但截至目前仍未退费成功。

投诉平台黑猫投诉上，涉及学霸君退费难的投诉已近 3000 条，不少是在暴雷前就已发起投诉，一位 12 月 19 日发起投诉的家长称，报名时承诺一周内即可退费，但退了两个月仍未退费。

学霸君上海一名销售人员对凤凰网科技称，学霸君退费难问题已存在一年多时间，“我们也很头疼”，“家长的退费，学霸君总以各种理由拖欠”。

学霸君北京总部已拖欠两个月房租及三个月水电费近 300 万元，物业在 11 月 19 日就已下发通知，要求学霸君旗下北京智周教育科技有限公司缴齐欠款。

▲ 物业下发通知，要求学霸君旗下公司缴齐欠款

上述上海销售人员称，学霸君还存在转移资产的嫌疑，将 1 对 1 业务资金及人员转移至新成立的优学课堂，与 1 对 1 业务进行切割。

该销售人员称，他原本是负责 1 对 1 业务的销售，11 月份公司临时通知要求上海地区员工转移至优学课堂，同时禁止员工以学霸君名义与家长交流，而是改称优学课堂。

该销售人员介绍，优学课堂为近年来学霸君内部孵化的新业务，此前称 “学霸君优学”。与原有的 1 对 1 业务不同，优学课堂为小班教学模式，在师资成本上占优，同时也是近年来在线教育公司们少有的得到验证的盈利模式。《财经》此前报道称，业内 1 对 1 毛利率普遍在 40% 以下，小班课在 50% 左右，大班课则可以做到 60%-80%。

但与大班课相比，1 对 1 模式更受家长青睐，中科院此前发布《中国 K12 在线教育市场调研报告》称，在单节课价格允许的情况下，1 对 1 是家长用户的首选，调查显示 47.3% 的家长认为 1 对 1 是第一选择。

不过，学霸君推出的优学课堂似乎仍在起步阶段。知乎上，一名入职学霸君优学课堂不久的教师爆料称，学霸君对优学课堂老师下发任务，要求参与销售工作，同时纳入老师的考核指标，“每个老师目标招到两个学生”。

凤凰网科技查询到优学课堂官网快照显示，其代言人为同样代言学霸君 1 对 1 业务的海清，但网站目前已将海清代言信息撤下。网站信息显示，其提供商为苏州谦问万答吧教育科技有限公司，成立于 2020 年 7 月 1 日，注册资本 600 万元。

此前该公司法人代表为学霸君创始人张凯磊，12 月 23 日，张凯磊退出法人代表，变更为徐英亮。凤凰网科技拨打优学课堂客服电话，截至发稿未能拨通。

不过，张凯磊在公司群聊中否认了转移资产的质疑，他称，“你们居然会信这个时候还有人能挪资产出去”。

3、在线教育加速淘汰

学霸君的暴雷引发业内对 1 对 1 教学模式的担忧。公开信息显示，学霸君成立于 2013 年，早期以拍照搜题切入在线教育，此后推出 1 对 1 教学业务。

此前，学霸君共完成 6 轮融资，累计融资额超过 1.5 亿美元。其公开披露的最后一轮融资为 2017 年初，完成包括招商局资本、远翼投资等国有资本领投的 C 轮 1 亿美元融资。

▲ 12 月 29 日，学霸君北京总部，已空无一人

疫情期间，令在线教育行业加速普及，但同时也加快行业淘汰进程，烧钱大战愈发汹涌，资本向头部转移，部分在线教育机构濒临倒闭。

今年 10 月，同样主打 1 对 1 教学的老牌教育机构优胜教育暴雷。优胜教育创始人陈昊称，疫情对公司经营造成极大影响，优胜教育在转至线上 1 对 1 教学时无法平衡收入及成本，线上机构定价便宜，但人力成本却几乎没有变化，“导致收入急剧下降”。

更多的钱流向了行业的头部品牌。12 月 28 日，K12 领域在线教育公司作业帮完成由阿里巴巴、Tiger Global、软银愿景基金一期、红杉资本中国基金、方源资本等投资的 16 亿美元新一轮融资，刷新行业融资记录，今年以来，作业帮已累计融资超 23 亿美元。

今年以来，猿辅导已先后完成 4 轮融资，累计融资金额超过 35 亿美元。《商业数据派》此前统计发现，今年在线教育行业融资数量减少近 3 成，融资总额却同比增长超过 250%，行业马太效应明显。

但烧钱大战仍无止境。据晚点 LatePost 此前报道，今年秋季，目前在线教育行业在抖音、微信等渠道的获客成本已经逼近 4000 元，而去年同期仅为 2000 元。

今年 11 月，跟谁学发布 2020 年 Q3 财报，巨亏 9 亿元，结束其连续 9 个季度的规模化盈利，跟谁学称，亏损主要是加大了销售及营销活动投资所致。

截至发稿，学霸君尚未公开对暴雷事件进行回应，其官方微博更新停留在今年 10 月，大量家长及员工在此评论，“死骗子”。