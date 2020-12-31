首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

长得像都不行：“苹果告梨”商标 Logo 一案新进展，双方进入谈判阶段

2020/12/31 8:01:38 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
评论：

12 月 31 日上午消息，今年八月，苹果公司把一个小型企业告上了法庭，因为后者的 logo 是个梨…… 苹果认为有抄袭自己 logo 的嫌疑。

梨子商标的拥有者 “Super Healthy Kids”是个创业公司，做了一个做食谱和膳食计划的 App。他们的商标是个梨，并且想申请注册此商标，而苹果在起诉书中认为，Prepear 声称自己商标 “由带有直角叶子的简约水果设计组成，这很容易让人联想到苹果著名的 Apple，并产生了类似的商业印象。”

目前这个案子尚无结果，苹果并没有放弃反对意见，但看来该纠纷的解决方案可能很快就会解决，因为上周美国专利商标局的商标审判和上诉委员会提交的文件要求，将审判程序暂停 30 天，原因是 “各方积极参与解决这一问题的谈判。”

本案相关法律文件

尽管暂停了 30 天，但任何一方都可以随时恢复诉讼，如果双方没有进一步的消息，诉讼将在 1 月 23 日自动恢复。

如果无法达成和解，该争端似乎将拖延一段时间，初步预审披露将从 3 月开始，主判将从 10 月开始，并且可能要求双方 2021 年 12 月进行口头听证。

去年，Prepear 甚至还在网上发起了请愿书 “从苹果公司拯救梨子”，到目前为止，该请愿书已经获得了 25 万个签名。不过多数用户都是看热闹的感觉。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果商标

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用