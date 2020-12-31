2020 年十大科学新纪录：最快音速、最长闪电、曝光最长的照片

北京时间 12 月 31 日消息，据国外媒体报道，2020 年是充满了创纪录科学发现的一年。有些科学发现获得了 “最古老”称号，包括 70 亿年之久的星尘——可能是我们地球上发现的最古老物质，和具有 3.1 万年历史的墓葬，墓中埋葬着迄今为止发现的最古老的同卵双胞胎。其他科学发现则获得了 “最长”称号，比如有一只鸟连续不间断地飞行了 11 天，从阿拉斯加一直飞到新西兰，以及一道超过 440 英里（700 公里）长的闪电。以下是 2020 年的十大科学突破记录：

1、飞行距离最长的鸟儿

斑尾鹬是著名的飞行能手，可以连续不间断地飞行数千英里。

今年秋季，一只暗红色的长喙鸟儿打破了无间断最长飞行距离的世界纪录。2020 年 9 月 16 日，一只雄性斑尾鹬（标记为 “4BBRW”）从阿拉斯加南部出发，连续不间断地飞行 11 天，最后抵达新西兰，总飞行距离四舍五入后可达到 7581 英里（12200 公里）。之前的无间断最长飞行距离的世界纪录保持着也是一只斑尾鹬，不过是一只雌性斑尾鹬。她在 2007 年连续不间断地飞行 9 天时间，一共飞行了大约 7145 英里（11500 公里）。斑尾鹬是著名的飞行能手，即便如此，4BBRW 的长途旅程仍旧令人印象深刻。

2、有史以来最长的动物

长管水母

在探索澳大利亚海岸之外的深海峡谷时，研究人员发现了一种超级细长的生物。据研究人员描述，它可能是 “有史以来发现的最长动物”。这种生物名叫长管水母，大约有 150 英尺（45 米）长。实际上，它由许多被称为 “水螅体”的小个体组成。每一个水螅体都是独立个体，但又和其他水螅体连结紧密，形成一个完整的长管水母。

3、曝光最长的照片

照片里展示了 2935 次日出日落形成的弧形轨迹，拍摄时间跨度为 8 年零 1 个月。

从 2012 年开始，一个啤酒罐、照相纸和低技术的针孔照相机，这一简易的组合设备，每天都在拍摄太阳升起和落下时在天空留下的轨迹。这张照片或许是有史以来曝光最长的照片。八年前，赫特福德郡大学的一名学生自己制造了一台简易相机，然后将相机放在了学校的贝福德伯里望远镜上。渐渐地，这学生竟将相机的事情忘得一干二净。现在已经是巴内特 · 索斯盖特学院摄影技术员的贾纳 · 瓦尔肯博格说：“我原本没有打算拍摄一张曝光这么长的照片，而且我很意外的是，相机竟然一直在那里没有坏。”最终，这张照片拍摄下 2953 个日出日落形成的弧光。

4、有史以来最大的乌龟

一只硕大的雄性地纹骇龟（前）和一只硕大的雌性地纹骇龟（左）在觅食（渲染图）

这只生活在 800 万年前的古老乌龟，可能是目前为止最大的乌龟。它的龟壳直径近 8 英尺（2.4 米）。该古老乌龟为现已灭绝的地纹骇龟。地纹骇龟大约生活在中新世时期（约 1200 万到 500 万年前）的南美洲北部。这只古老的乌龟重约 2500 磅（1145 千克）。生活在亚马逊河流域的亚马逊大头侧颈龟可能是地纹骇龟最亲近的活着的亲戚。而这只地纹骇龟的重量是亚马逊大头侧颈龟的 100 倍。这只古老乌龟的大小也是目前活着的最大海龟棱皮龟的两倍。

5、最古老的同卵双胞胎

这对同卵双胞胎婴儿的墓葬出土于奥地利的克雷姆斯 · 瓦赫特贝格

考古人员在奥地利克雷姆斯 · 瓦赫特贝格的格拉维特遗址发现了一个具有 3.1 万年历史的椭圆形墓葬，里面埋葬着一对同卵双胞胎婴儿。这对双胞胎可能是全世界已知最古老的同卵双胞胎。墓葬出土于 2005 年；但在一项新的研究中，研究人员分析了两个婴儿的古老 DNA，确认它们是同卵双胞胎，并且极有可能是附近墓葬中发现的另一个 3 个月大的婴儿的亲戚。根据这项研究，这对同卵双胞胎中的一个婴儿死于出生后不久，而另一个婴儿则在世大约 50 天。

6、最古老的精子

Myanmarcypris hui 介形虫交配复原图（左为雄性，右为雌性）

在缅甸北部一座矿山中发现的圆形琥珀内，科学家发现了世界上已知最古老的精子。这枚小小的琥珀困住了 39 只微小介形虫——一种甲壳类动物。在这 39 只介形虫中，有 31 只属于一种新发现的物种，现在被称为 “Myanmarcypris hui”。在一只成年雌性 M.hui 介形虫体内，研究人员发现了四枚卵子和一个类似意大利细面条状的团状物。事实证明，这个团状物是一枚一亿年前的精子。在此之前，已知最古老的精子可追溯到约 5000 万年前，来自发现于南极洲的一个化石虫蚕茧中。

7、地球上最古老的物质

默奇森陨石中发现的某些大型太阳前颗粒可能来自于与卵状星云类似的富含尘埃的演化恒星爆炸

科学家们在半个世纪前撞上地球的巨大陨石内，发现了距今 70 亿年的星尘。这是地球上已知存在的最古老物质。这种古老的尘埃由比我们的太阳更古老的颗粒组成，通过垂死的恒星进入宇宙。这种尘埃最终借着于 1969 年坠落于澳大利亚的默奇森陨石来到地球。这也是研究人员第一次在地球上的岩石中发现太阳前颗粒。在这项新的研究中，研究人员分析了来自默奇森陨石的颗粒。他们把颗粒碾碎后加入酸性物质，以溶解矿物和硅酸盐，从而仅留下太阳前颗粒。

8、最快的声音速度

声音的传播速度到底有多快？科学家发现了声音可能的最快传播速度：每秒 22 英里（约 36 千米 / 秒）。根据传播介质的不同，声音传播的速度也会发生变化。比如，声音在较热液体中的传播速度比在较冷液体中传播的速度更快；在固体、液体和空气中的传播速度也不一样。计算显示，声音在最低质量的原子中传播速度最快。因此，为了弄清楚声音传播的极限速度，一组研究人员计算了声音通过固体氢原子时的速度。氢是质量最低的原子，但只有在一百万倍地球大气压之下，才会变为固态。在这一极端条件下，研究人员发现声音的传播速度接近其理论极限值——127460 千米 / 小时。

9、最长的闪电

巴西阿雷格里港上空惊现超级闪电

2018 年万圣节那天，一道巨大的闪电将巴西上方的天空劈成两半。世界气象组织于 6 月份发布的一份分析报告称，这道 “超级闪电”长达 440 英里（700 公里），从大西洋海岸一直延伸到阿根廷边缘，是已有记录中的最长闪电。科学家利用最新的卫星技术确认，这道闪电的长度是之前记录保持者的两倍以上。上一个有记录的最长闪电出现在 2007 年的俄克拉荷马州上空。但科学家指出，闪电并未真的变长，只是我们监测闪电的技术正变得越来越先进。新的研究还表明，单次持续时间最长的闪电，发生在 2019 年 3 月的阿根廷北部上空，持续时间长达近 17 秒。

10、有史以来最古老的肠子

古老的 cloudinomorph，红色部分为该生物的肠道（渲染图）

科学家在内华达州奈县发现了古老的肠道化石，距今约有 5.5 亿至 5.39 亿年，是目前为止发现的最古老的消化道残余物。最新发现的肠道化石的主人是一种名为 “cloudinomorph”的小型管状生物。新化石比之前的记录保持者还早 3000 万年。这些肠道化石可以帮助科学家了解这种被称为 “cloudinomorph”的神秘生物。主流的假说认为，cloudinomorph 要么是类似于现代珊瑚的腔肠动物，要么是类似于现代管状蠕虫的环节动物。科学家表示，根据分析，看起来十分像肠道的软组织外观形似管子；这种形状可能更支持蠕虫假说。